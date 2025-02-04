الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس مستمرة بكامل طاقتها وخط ‏إنتاج جديد قريباً في وحدة تعبئة مياه السن

طرطوس-سانا

تستمر الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، بعملها المعتاد وبكامل ‏طاقتها في وحداتها الأربع التابعة لها، بمحافظتي طرطوس وريف ‏دمشق.‏

الشركة التي تتبع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وبحسب المدير العام ‏المهندس علي يوسف في تصريح لمراسلة سانا، هي في طور استلام خط إنتاج ‏جديد سيوضع بالخدمة خلال أقل من شهر في وحدة تعبئة مياه السن، طاقته ‏الإنتاجية 6 آلاف عبوة بالساعة، إلى جانب خط الإنتاج العامل فيها الذي ‏يعمل بذات الطاقة الإنتاجية. ‏

وأضاف يوسف: بعد التحرير استلمت الشركة آلة لتعبئة العبوات بطاقة 13 ‏ألف عبوة في الساعة، تعمل حالياً في وحدة تعبئة مياه بقّين بمحافظة ريف ‏دمشق، وقال : إن ذلك غايته الاستثمار الأمثل للموارد المائية والخطط ‏الاستثمارية الهادفة لتوسيع المعامل، سواء باستبدال الخطوط القديمة أو ‏بإضافة خطوط إنتاج جديدة.‏

وبيّن يوسف أنه إلى جانب وحدة مياه السن بطرطوس يوجد وحدة تعبئة في ‏الدريكيش، فيها خط يعمل بطاقة 6750 عبوة ليتر ونصف، وخط آخر خاص ‏بعبوات نصف ليتر تبلغ طاقته 3 آلاف عبوة في الساعة، إضافة إلى وحدتي ‏تعبئة الفيجة وبقّين بمحافظة ريف دمشق، تنتجان عبوات متنوعة القياسات.‏

وفيما يخص شروط العمل الصحيّة، قال يوسف: يوجد في كل وحدة تعبئة ‏مخبر للتحاليل الكيميائية والفيزيائية والجرثومية، فيها مختصون بالهندسة ‏الغذائية والكيميائية، حيث يتم ” قطف العيّنات ” وإجراء التحاليل ‏للمياه الخام قبل وبعد التعبئة، مع إجراء عملية زرع جرثومي معزولة، ‏وعمليات مراقبة كيميائية وفيزيائية لمكونات المنتج، وفقاً للمواصفات ‏والمعايير السورية رقم 191 الخاصّة بالمياه المعبأة، مع الاحتفاظ بالعينات ‏المُمثَّلة في كل مخبر للعودة إليها في حال وجود أي مشكلة؛ لمعرفة ما إذا كان ‏السبب من المعمل أو من سوء التخزين أو النقل .‏

وتابع يوسف: يتم تخزين المنتج وفق شروط صحيّة آمنة، حيث تعتمد معايير خاصة للتخزين ‏في مستودعاتٍ واسعة جيّدة التهوية، إضافة للالتزام بشروط ‏النقل عبر سيارات مخصّصة، واعتماد ارتفاعات معيّنة كي لا تكون العبوات ‏عرضةً للتلف، وهو شرط أساسي عند إبرام عقود التسويق.‏

وأكد يوسف توافر مخزونٍ كافٍ من المواد الأولية والمنتج الجاهز، للبيع في ‏مستودعات الشركة لتلبية احتياجات السوق، لافتاً إلى اعتماد البيع المباشر ‏للمواطنين والقطاعات الحكومية والخاصة والمنشآت السياحية وغيرها، إلى ‏حين إصدار الرؤية التسويقية الجديدة لإبرام العقود مع الوكلاء لاستجرار ‏المنتج وتسويقه على كامل الجغرافيا السورية، من الوحدات والصالات التابعة ‏لوزارة الصناعة في طرطوس ومنطقة السبع بحرات بمحافظة دمشق، مع ‏الاحتفاظ بالمخزون اللازم للحالات الاستراتيجية والطارئة.‏

وأشار يوسف إلى تخفيض أسعار المنتج نهاية الشهر الفائت مع انخفاض ‏مستلزمات الإنتاج وتخفيض الرسوم الجمركية، ما سيسهم مستقبلاً بتوفير ‏المواد الأولية والقطع التبديلية لتشغيل المعامل، وبالتالي زيادة الإنتاج ‏وانخفاض التكاليف، الذي يؤدي لانخفاض سعر المنتج.

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