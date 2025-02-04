الرئيس أردوغان يستقبل الرئيس الشرع

أنقرة-سانا
استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
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أنقرة-سانا
استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
استقبال الرئيس أردوغان للرئيس الشرع والوزير الشيباني في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة