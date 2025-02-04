وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي العاملين في محافظة القنيطرة في مختلف القطاعات

القنيطرة-سانا

قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال فادي القاسم بجولة ميدانية في محافظة القنيطرة، التقى خلالها بالعاملين في مختلف القطاعات.

واطلع الوزير القاسم على سير العمل في المؤسسات التابعة للوزارة، حيث شملت الجولة زيارة مركز الإنعاش الريفي لتفقد الخدمات التي كان يقدمها المركز، ومناقشة آلية تحسينها لدعم الفئات المستفيدة.

كما تطرّق الوزير القاسم إلى سبل تطوير المشاريع التنموية، وتعزيز دور مراكز التأهيل والتدريب في توفير فرص العمل وتنمية المهارات.

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