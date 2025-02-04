تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية النقل في السويداء

السويداء-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء السويداء تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية ‏النقل بعد تعرضه لتعدياتٍ خلال الفترة الماضية.‏

وبيّن مدير مديرية الدراسات والإنشاء بالشركة بشير ذيب في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم، أن ‏تكلفة أعمال إعادة التأهيل بلغت نحو 270 مليون ليرة، وتضمنت تركيب ‏محولة باستطاعة 100 ك.ف.أ ، ومنصهرات بلوحة التوتر المنخفض، إضافة ‏إلى مد كابلاتٍ للتغذية.‏

ولفت ذيب إلى أن المركز عاد للعمل لتأمين الكهرباء للمبنى الإداري للمديرية، ‏والمراكز التابعة لها.‏

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