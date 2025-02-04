تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية النقل في السويداء

السويداء-سانا
أعادت الشركة العامة لكهرباء السويداء تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية النقل بعد تعرضه لتعدياتٍ خلال الفترة الماضية.
وبيّن مدير مديرية الدراسات والإنشاء بالشركة بشير ذيب في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم، أن تكلفة أعمال إعادة التأهيل بلغت نحو 270 مليون ليرة، وتضمنت تركيب محولة باستطاعة 100 ك.ف.أ ، ومنصهرات بلوحة التوتر المنخفض، إضافة إلى مد كابلاتٍ للتغذية.
ولفت ذيب إلى أن المركز عاد للعمل لتأمين الكهرباء للمبنى الإداري للمديرية، والمراكز التابعة لها.
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