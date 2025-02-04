SCS-NET
الشريط الإخباري

تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية النقل في السويداء

2025-02-04

السويداء-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء السويداء تأهيل مركز التحويل الكهربائي لمديرية ‏النقل بعد تعرضه لتعدياتٍ خلال الفترة الماضية.‏

وبيّن مدير مديرية الدراسات والإنشاء بالشركة بشير ذيب في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم، أن ‏تكلفة أعمال إعادة التأهيل بلغت نحو 270 مليون ليرة، وتضمنت تركيب ‏محولة باستطاعة 100 ك.ف.أ ، ومنصهرات بلوحة التوتر المنخفض، إضافة ‏إلى مد كابلاتٍ للتغذية.‏

ولفت ذيب إلى أن المركز عاد للعمل لتأمين الكهرباء للمبنى الإداري للمديرية، ‏والمراكز التابعة لها.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

وضع مركزي تحويل كهربائيين بالخدمة في السويداء بتكلفة 589 مليون ليرة

السويداء-سانا وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء مركزي تحويل كهربائيين هوائيين جديدين بالخدمة بريف السويداء بتكلفة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved