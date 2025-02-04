عدسة سانا تجول في قصر العظم الأثري وسط مدينة حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مكون من 61 طبيباً ومختصاً.. فريق طبي سعودي يصل إلى مطار دمشق
2025-02-04
بيدرسون يرحب بتأكيدات الإدارة السورية الجديدة على بناء الدولة وفق أسس جامعة
2025-02-04
الأردن يدين التفجير الإرهابي في منبج
2025-02-04
قطر تدين التفجير الإرهابي في مدينة منبج وتؤكد تضامنها مع سوريا لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد
2025-02-03
رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
2025-02-03
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يؤديان مناسك العمرة
2025-02-03
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية
2025-02-03
محليات
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
2025-02-04
وزير الداخلية يبحث مع السفير القبرصي سبل التعاون بين البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
2025-02-04
وزير الداخلية يناقش مع محافظ دمشق ومدير إدارة المرور سبل تحسين العملية المرورية في المحافظة
2025-02-04
جولة تفقدية لمدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بدمشق وريفها ووفد تشيكي على محطتي تنقية المياه في دوما وشبعا
2025-02-04
وزيرالمالية : سوريا على استعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية
2025-02-03
التجارة الداخلية بحمص تتفقد واقع إنتاج رغيف الخبز وجودته في عدد من الأفران ومدى التزام أصحابها بالقوانين
2025-02-03
محافظ ريف دمشق يناقش مع مسؤول منطقة الكسوة ورؤساء المجالس المحلية سبل النهوض بالواقع الخدمي
2025-02-03
رياضة
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
2025-01-28
منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يفوز على نظيره الإندونيسي بدورة “ماندري” الودية
2025-01-27
اقتصاد
شركة ألبان حمص تعيد العمل بخط تغليف جبنة “القشقوان” بعد تأهيله
2025-02-03
وزير الاقتصاد يلتقي السفير الباكستاني لمناقشة سبل بدء الاستثمارات في سوريا
2025-02-03
هيئة الاستثمار السورية: خطة إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار
2025-02-03
الترخيص لـ 60 فرناً خاصاً في حماة
2025-02-02
ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة المعارض بدمشق
2025-02-02
ناقلة غاز ثانية بحمولة 4600 طن تصل مصب النفط في مدينة بانياس وتبدأ تفريغ حمولتها
2025-02-01
الشركة العامة لتعبئة المياه تخفض أسعار منتجاتها بنسبة 10 بالمئة
2025-01-31
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الشريط الإخباري
الرئيس الشرع: اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان سيؤسس بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين
رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
رئاسة الجمهورية: الدولة لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في التفجير الإرهابي بمدينة منبج
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يؤديان مناسك العمرة
رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية
وصول الرئيس الشرع ووزير الخارجية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
اهتمام إعلامي سعودي واسع بزيارة الرئيس الشرع إلى الرياض… وتأكيد على الرغبة في دعم سوريا واستقرارها
الرئيس الشرع يغادر الرياض بعد أول زيارة خارجية يقوم بها
الرئيس الشرع يزور مقر سدايا السعودي ويطّلع على آخر تطورات الذكاء الصنعي في المملكة
في حصيلة أولية لمجزرة مروعة… استشهاد 15 شخصاً جراء انفجار سيارة مفخخة في منبج شرق حلب
عدسة سانا تجول في قصر العظم الأثري وسط مدينة حماة
2025-02-04
قصر العظم الأثري في حماة
2025-02-04
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