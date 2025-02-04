جامعة إدلب تعلن عن مفاضلة الدراسات العليا التخصصية في كلية الطب ‏البشري ‏

إدلب-سانا
أعلنت جامعة إدلب فتح باب التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا التخصصية العامة والفرعية في كلية الطب البشري للعام الدراسي 2024-2025.
وحددت الجامعة في إعلانها شروط التقدم إلى هذه المفاضلة، بأن يكون طالب الانتساب حاصلاً على درجة الإجازة من جامعة إدلب أو حلب أو جامعة الشمال الخاصة بتقدير جيد على الأقل، مشيرةً إلى أنه يحق لخريجي جامعة إدلب وجامعة الشمال في العامين الدراسيين 2022/2023 و 2023/2024 التقدم لهذه المفاضلة.
كما بينت الجامعة أنه لا يحق للطالب المقيد في أي هيئة تخصصات أو برنامج دراسات آخر التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، إلا إذا رقن قيده أصولاً، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق الطالب نسبة دوام لا تقل عن 95 بالمئة من نسبة الدوام الفعلي.
وأشارت الجامعة إلى أنه يتم القبول حسب قواعد المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لتسلسل معدلات التخرج في الإجازة الجامعية، وأن طلبات التسجيل تقدم إلى مديرية الدراسات العليا في الجامعة اعتباراً من اليوم ولغاية الثاني عشر من شهر شباط الجاري.
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