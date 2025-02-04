جامعة إدلب تعلن عن مفاضلة الدراسات العليا التخصصية في كلية الطب ‏البشري ‏

إدلب-سانا‏

‏أعلنت جامعة إدلب فتح باب التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا التخصصية ‏العامة والفرعية في كلية الطب البشري للعام الدراسي 2024-2025.

وحددت الجامعة في إعلانها شروط التقدم إلى هذه المفاضلة، بأن يكون ‏طالب الانتساب حاصلاً على درجة الإجازة من جامعة إدلب أو حلب أو جامعة ‏الشمال الخاصة بتقدير جيد على الأقل، مشيرةً إلى أنه يحق لخريجي جامعة إدلب وجامعة الشمال في العامين الدراسيين 2022/2023 و 2023/2024 ‏التقدم لهذه المفاضلة. ‏

كما بينت الجامعة أنه لا يحق للطالب المقيد في أي هيئة تخصصات أو برنامج ‏دراسات آخر التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، إلا إذا رقن قيده أصولاً، إضافة إلى أنه ‏يجب أن يحقق الطالب نسبة دوام لا تقل عن 95 بالمئة من نسبة الدوام الفعلي. ‏

وأشارت الجامعة إلى أنه يتم القبول حسب قواعد المفاضلة بين المتقدمين وفقاً ‏لتسلسل معدلات التخرج في الإجازة الجامعية، وأن طلبات التسجيل ‏تقدم إلى مديرية الدراسات العليا في الجامعة اعتباراً من اليوم ولغاية الثاني عشر ‏من شهر شباط الجاري.‏

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