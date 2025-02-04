شركة ألبان حمص تعيد العمل بخط تغليف جبنة “القشقوان” بعد تأهيله

حمص-سانا

أعادت شركة ألبان حمص مؤخراً العمل في خط تغليف الجبنة “القشقوان” بعد ‏انقطاع استمر نحو الشهر، نتيجة أعمال التخريب والسرقة التي تعرضت ‏لها الشركة عقب سقوط النظام البائد.‏

وقال مدير عام شركة ألبان حمص المهندس حسن سلات في تصريح لـ سانا: إن ألبان حمص من الشركات العريقة في سوريا وتحظى بسمعة جيدة لجودة ‏المنتجات المصنعة فيها، لكنها تعرضت بعد سقوط نظام ‏الأسد البائد، للسرقة والتخريب من قبل ضعاف النفوس الذين استغلوا ‏الظروف حينها، وشملت السرقات خطوط الإنتاج والمنتجات الموجودة ‏بالمستودعات، إضافة إلى تأثير انقطاع التيار الكهربائي، والذي أدى إلى تعرض ‏بعض المنتجات الموجودة في البرادات للتلف.‏

ولفت سلات إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل الحفاظ على الشركة، حيث ‏تم أولاً ضبط عمليات السرقة، وإعادة تشغيل البرادات على المنتجات السليمة ‏التي اقتصرت على الجبنة “القشقوان”، ومن ثم تم وضع رؤية جديدة لبيعها ‏دون الإضرار بسمعتها، وحالياً يتم التقطيع والتغليف يدوياً ويتم طرحه في ‏الأسواق.‏

وأوضح سلات أنه تتم دراسة إعادة هيكلة الشركة على الصعيدين الفني ‏والإنتاجي، وتقدير حجم الأضرار وفق قوانين اقتصادية جديدة، تضمن تحقيق ‏الربح مع ضمان جودة المنتج، والبعد عن القوانين القديمة التي كانت سائدة ‏إبان نظام الأسد البائد القائمة على الفساد، ومصلحة بعض المتنفذين، وهدر المال ‏العام وحقوق العمال، كما يتم حالياً إعداد دراسة تسويقية جديدة عبر لجان ‏متخصصة لدراسة السوق المحلية من حيث المتطلبات والأسعار، وإعداد ‏دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تشغيل المعمل، إما وفق الاستثمار أو بقائه مع ‏القطاع العام.‏

وأشار رئيس خط الجبنة “القشقوان” في الشركة المهندس عماد السالم إلى ‏وجود كمية من المنتج، موجودة في برادات الشركة تقدر بحوالي ٥ أطنان، يتم ‏العمل على تقطيعها وتغليفها وطرحها في الأسواق المحلية، المتعطشة ‏لمنتجات الشركة المعروفة بجودتها، مشيراً إلى أن إنتاج الجبن يتم وفق ‏شروط مميزة للعقامة والنظافة والترتيب ضمن المواصفات القياسية السورية، ‏كما أنه مصنوع من الحليب البقري الخام الطازج، وأن الكميات المغلفة يومياً ‏ستكون بحدود ١٥٠ كغ.‏