تنفيذ مجموعة من الإصلاحات واستكمال أعمال هاتفية في السويداء ‏

السويداء-سانا
نفذ فرع الشركة السورية للاتصالات في السويداء مجموعة من الإصلاحات واستكمال أعمال هاتفية لصالح مصرف التسليف الشعبي ومركز المدينة وقريتي مصاد وسيع.
وذكرت المهندسة ميسون الشعراني المكلفة بتسيير الأعمال بفرع الشركة في السويداء لمراسل سانا أنه تم اليوم تنفيذ أعمال أنظمة الربط ” E1s” عدد عشرة من جهة المحافظة الأمر الذي يؤمن الاتصالات الدولية والخارجية دون الانترنت وإصدار الأمر الإداري بالعمل اليوم على أن يستكمل تفعيل الوصلة الميكروية من قبل مركز هاتف النصر بدمشق.
وأوضحت الشعراني أنه تم كذلك استكمال العمل بالنسبة للكابلات الضوئية لصالح مصرف التسليف الشعبي في السويداء للربط مع ال “pop” على أن يتم تفعيل الخدمة بعد تأمين التجهيزات المطلوبة التي ستوضع في فرعي المصرف بمدينتي السويداء وشهبا، كما تم إصلاح وإعادة الخدمة للمشتركين في قرية مصاد على أن تستكمل خلال اليومين القادمين أعمال الوصل لكبل قرية سيع الذي سرق سابقا الأمرالذي يعيد الخدمة لصالح حوالي مئة مشترك.
وأشارت الشعراني إلى أنه سيتم تبديل كابلات المجموعة ٦/٩منطقة مساكن القلعة وإنشاء مجموعة جديدة سعة ١٢٠٠ خط بعد تحويل كبل ١٤ إلى كبل ٢٧ يخدم منطقة مساكن المعلمين جنوب مؤسسة المياه، ووضعهما بالخدمة الفعالة وتلبية طلبات الانتظار للمشتركين خلال الأسبوع القادم.
وأكدت الشعراني استمرار أعمال الورشات بترميم وإصلاح الأعطال المتراكمة، بسبب الفساد زمن النظام البائد، وأبداء الأولوية لإعادة الخدمة للمشتركين التي تعطلت بسبب التعديات، والسرقات الكثيرة على الكوابل النحاسية، وخاصة ذات السعات الكبيرة التي يصعب تعويضها.