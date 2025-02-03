تنفيذ مجموعة من الإصلاحات واستكمال أعمال هاتفية في السويداء ‏

السويداء-سانا ‏

نفذ فرع الشركة السورية للاتصالات في السويداء مجموعة من الإصلاحات ‏واستكمال أعمال هاتفية لصالح مصرف التسليف الشعبي ومركز المدينة ‏وقريتي مصاد وسيع.‏

وذكرت المهندسة ميسون الشعراني المكلفة بتسيير الأعمال بفرع الشركة في ‏السويداء لمراسل سانا أنه تم اليوم تنفيذ أعمال أنظمة الربط ” ‏E1s‏” عدد ‏عشرة من جهة المحافظة الأمر الذي يؤمن الاتصالات الدولية والخارجية ‏دون الانترنت وإصدار الأمر الإداري بالعمل اليوم على أن يستكمل تفعيل ‏الوصلة الميكروية من قبل مركز هاتف النصر بدمشق.‏

وأوضحت الشعراني أنه تم كذلك استكمال العمل بالنسبة للكابلات الضوئية ‏لصالح مصرف التسليف الشعبي في السويداء للربط مع ال “‏pop‏” على أن ‏يتم تفعيل الخدمة بعد تأمين التجهيزات المطلوبة التي ستوضع في فرعي ‏المصرف بمدينتي السويداء وشهبا، كما تم إصلاح وإعادة الخدمة للمشتركين ‏في قرية مصاد على أن تستكمل خلال اليومين القادمين أعمال الوصل لكبل ‏قرية سيع الذي سرق سابقا الأمرالذي يعيد الخدمة لصالح حوالي مئة ‏مشترك.‏

وأشارت الشعراني إلى أنه سيتم تبديل كابلات المجموعة ٦/٩منطقة مساكن ‏القلعة وإنشاء مجموعة جديدة سعة ١٢٠٠ خط بعد تحويل كبل ١٤ إلى ‏كبل ٢٧ يخدم منطقة مساكن المعلمين جنوب مؤسسة المياه، ووضعهما ‏بالخدمة الفعالة وتلبية طلبات الانتظار للمشتركين خلال الأسبوع القادم.‏

وأكدت الشعراني استمرار أعمال الورشات بترميم وإصلاح الأعطال ‏المتراكمة، بسبب الفساد زمن النظام البائد، وأبداء الأولوية لإعادة الخدمة ‏للمشتركين التي تعطلت بسبب التعديات، والسرقات الكثيرة على الكوابل ‏النحاسية، وخاصة ذات السعات الكبيرة التي يصعب تعويضها.‏