الرئيس الشرع: ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية ضمن اجتماع سوري تركي
2025-02-05
ملك الأردن وأمير قطر يؤكدان دعم سوريا
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة بحرينية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي
2025-02-05
الرئيس الشرع: نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين سوريا وتركيا على كافة الأصعدة
2025-02-05
الرئيس أردوغان: الشعب السوري الذي ألهم المنطقة بعزيمته على المقاومة قادر على إعادة إحياء بلده
2025-02-05
تركيا ومصر تؤكدان دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها
2025-02-05
محليات
محافظ طرطوس يبحث مع ممثل منظمة اليونيسيف في سوريا التعاون المشترك لدعم الجهود الحكومية
2025-02-05
إزالة جميع الإشغالات في محيط نصب الجندي المجهول بقاسيون في دمشق
2025-02-05
محافظ اللاذقية يزور عدة أحياء فيها ويلتقي عدداً من الوجهاء والأعيان
2025-02-05
مديرية الشؤون الصحفية بوزارة الإعلام تمنح أكثر من 1750 تصريحاً صحفياً- فيديو
2025-02-05
إدارة رخص السياقة في إدلب تواصل إجراء اختبارات القيادة
2025-02-05
الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات في أغلب المناطق
2025-02-05
الموانئ تحدد موعد الامتحانات الشفهية لنيل شهادة ضابط أول وربان وضابط مهندس ثان وكبير مهندسين
2025-02-05
رياضة
مواجهة قوية بين ميلان وروما في كأس إيطاليا لكرة القدم
2025-02-05
بعد تخطيه لومان… باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا
2025-02-05
بخماسية في شباك مانشستر سيتي.. أرسنال يحسم قمة الدوري الإنكليزي
2025-02-02
برشلونة يقلص الفرق مع ريال مدريد في صراع الصدارة بالدوري الإسباني
2025-02-02
ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنكليزي بفوزه على بورنموث
2025-02-01
بالعلامة الكاملة… منتخب سوريا للشباب يتوج بطلاً لدورة “ماندري” في إندونيسيا
2025-01-30
منتخب سوريا لكرة القدم للشباب يواجه نظيره الأردني ببطولة ماندري الودية غداً
2025-01-29
اقتصاد
اتفاق على إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة إيطالية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار
2025-02-05
بمشاركة 88 شركة.. انطلاق معرض خان الحرير النسيجي التخصصي غداً
2025-02-05
مباحثاتٌ سوريّة بحرينية لتعزيز التعاون المالي والمصرفي
2025-02-05
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
2025-02-05
أكثر من 9 آلاف طن التقديرات الأولية لإنتاج محاصيل البيوت المحمية بحمص
2025-02-05
تركيا تطلق “تأشيرة استئذان” للسوريين الراغبين في السفر لأغراض تجارية دعماً للتعاون بين البلدين
2025-02-05
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الرئيس الشرع يلتقي وفداً من روابط الناجين والناجيات وعائلات المعتقلين والمعتقلات والمفقودين والمفقودات
الرئيس الشرع: نتطلع إلى تعزيز التنسيق بين سوريا وتركيا على كافة الأصعدة
الرئيس أردوغان: الشعب السوري الذي ألهم المنطقة بعزيمته على المقاومة قادر على إعادة إحياء بلده
تركيا ومصر تؤكدان دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها
فيدان: العلاقات التركية السورية ستكسب زخماً كبيراً خلال المرحلة القادمة
مباحثات سورية تشيكية للتعاون في مجال تنفيذ محطات تنقية مياه شرب في المناطق الأشد احتياجاً
ملك المغرب يؤكد في برقية تهنئة للرئيس الشرع دعم بلاده ومساندتها لسوريا
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية
الرئيس الشرع: اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان سيؤسس بداية علاقة استراتيجية تساهم في بناء البلدين
رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان يهنئ الرئيس الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية
الرئيس الشرع: ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري
2025-02-03
2025-02-03
SAMER
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المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية في وزارة الإعلام تواصل تقديم خدماتها لجميع الإعلاميين في داخل سوريا وللوفود الصحفية الخارجية
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