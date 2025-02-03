صحة درعا: مشروع الأرشفة الإلكترونية يسهل الوصول إلى البيانات ‏ويوفر ‏الوقت والجهد

درعا-سانا ‏

تواصل شعبة الموارد البشرية في مديرية صحة درعا تنفيذ مشروع ‏الأرشفة ‏الإلكترونية لأضابير الموظفين، ضمن خطة هادفة لتحويل الملفات ‏الورقية ‏إلى نظام رقمي، ما يسهل الوصول إلى البيانات وتحديثها بفعالية ‏ودقة. ‏

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان ‏أن ‏المشروع الذي بدأ الأسبوع الماضي يشمل إعداد بطاقات ذاتية لكل موظف تتضمن بياناته ‏الوظيفية ‏للحصول على رقم ذاتي، تمهيداً لإرسالها إلى سجل العاملين، وبالوقت نفسه ‏الحفاظ على بيانات الموظفين بطريقة آمنة ومنظمة.‏

ووفق السويدان، فإن الأرشفة الإلكترونية تسهل عمليات البحث والاستعلام ‏عن ‏المعلومات الوظيفية بسرعة ودقة، وتسهم في تسريع إجراءات الترقية ‏والنقل ‏والتثبيت، ما يوفر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الإدارية.‏

وأوضح الدكتور السويدان أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تطوير ‏العمل ‏الإداري في المديرية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم وفق أحدث ‏الأساليب ‏الرقمية، مشيراً إلى أن الأرشفة تشمل جميع العاملين في المديرية ‏بمختلف الفئات ‏الوظيفية، ويتم تدقيق كل إضبارة قبل إدخالها إلى النظام ‏الإلكتروني، لضمان ‏دقة البيانات وصحتها.

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