صحة درعا: مشروع الأرشفة الإلكترونية يسهل الوصول إلى البيانات ‏ويوفر ‏الوقت والجهد

درعا-سانا
تواصل شعبة الموارد البشرية في مديرية صحة درعا تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية لأضابير الموظفين، ضمن خطة هادفة لتحويل الملفات الورقية إلى نظام رقمي، ما يسهل الوصول إلى البيانات وتحديثها بفعالية ودقة.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أن المشروع الذي بدأ الأسبوع الماضي يشمل إعداد بطاقات ذاتية لكل موظف تتضمن بياناته الوظيفية للحصول على رقم ذاتي، تمهيداً لإرسالها إلى سجل العاملين، وبالوقت نفسه الحفاظ على بيانات الموظفين بطريقة آمنة ومنظمة.
ووفق السويدان، فإن الأرشفة الإلكترونية تسهل عمليات البحث والاستعلام عن المعلومات الوظيفية بسرعة ودقة، وتسهم في تسريع إجراءات الترقية والنقل والتثبيت، ما يوفر الوقت والجهد في إنجاز المعاملات الإدارية.
وأوضح الدكتور السويدان أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار تطوير العمل الإداري في المديرية، وتحقيق أعلى مستويات التنظيم وفق أحدث الأساليب الرقمية، مشيراً إلى أن الأرشفة تشمل جميع العاملين في المديرية بمختلف الفئات الوظيفية، ويتم تدقيق كل إضبارة قبل إدخالها إلى النظام الإلكتروني، لضمان دقة البيانات وصحتها.
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