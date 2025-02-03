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التعليم العالي: السماح لطلاب المعاهد التقانية المنقطعين عن التسجيل منذ العام الدراسي 2010-2011 إعادة قيدهم إلى معهدهم

2025-02-03

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً سمحت بموجبه لطلاب المعاهد التقانية المنقطعين عن التسجيل منذ العام الدراسي 2010-2011 إعادة قيدهم إلى معهدهم.

وأوضحت الوزارة في بيان على قناتها على التلغرام أنه يسمح لطلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني المنقطعين عن التسجيل منذ العام الدراسي 2010-2011 إعادة قيدهم إلى معهدهم اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 ولغاية الفصل الدراسي الأول 2025-2026.

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