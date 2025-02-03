الرئيس الشرع يغادر الرياض بعد أول زيارة خارجية يقوم بها

الرياض-سانا

غادر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع والوفد المرافق له اليوم الرياض من مطار الملك خالد الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن في مقدمة مودعي الرئيس الشرع، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، إضافة إلى المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، والسفير السعودي لدى سوريا فيصل المجفل، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وكان الرئيس الشرع والوفد المرافق له بدؤوا أمس، أول زيارة رسمية خارجية إلى السعودية، التقوا خلالها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما اطلعوا على آخر تطورات التنمية الرقمية في المملكة، من خلال زيارة مقرّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

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