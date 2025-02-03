افتتاح قسمي الإسعاف الجديد وغسيل الكلى في مشفى التل الوطني بريف ‏دمشق

ريف دمشق-سانا
افتتح القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ اليوم قسمي الإسعاف وغسيل الكلية في مشفى التل الوطني بريف دمشق، بمساهمة من أهالي منطقة التل ولجنة التنمية وجمعية إنعاش الفقير الخيرية.
وتصل الطاقة الاستيعابية لقسم الإسعاف إلى 12 سريراً لاستقبال أكثر من 5 آلاف من الحالات الإسعافية المختلفة شهرياً، وهو مزود بجهاز فحص عيني ومونيتورات وغرفة إنعاش مع كامل تجهيزاتها وأجهزة صدمة وتخطيط ولوازم إنعاش، ويتوفر به كامل المستلزمات التي تستخدم في الجراحة الصغرى وتجبير الكسور، فيما يضم قسم غسيل الكلية 32 جهاز غسيل كلية ويجري جلسات لـ 70 مريضاً، وهو عدد قابل للزيادة إلى الضعف.
وخلال اجتماع مع الكوادر الإدارية والصحية في المشفى عقب الجولة، نوه الدكتور الشرع بجهود المجتمع المحلي وتعاونه مع الحكومة لتطوير وتحسين الواقع الصحي، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين العمل ضمن الإمكانيات والظروف المتاحة بحسب جدول أولويات.
وأوضح الدكتور الشرع أن القطاع الصحي يواجه الكثير من التحديات والصعوبات التي خلفها النظام البائد، لافتاً إلى ضرورة التعاون للنهوض بالقطاع الصحي والعمل ضمن القانون والمهنية.
بدوره لفت محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إلى أهمية التعاون وتضافر الجهود في سبيل الارتقاء بالقطاع الصحي وتأمين الخدمات للمرضى، مؤكداً دعم واحتضان المحافظة لأي مبادرة تطوعية تسهم بمساعدة الأهالي.
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