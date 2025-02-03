افتتاح قسمي الإسعاف الجديد وغسيل الكلى في مشفى التل الوطني بريف ‏دمشق

ريف دمشق-سانا‏

افتتح القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع ومحافظ ريف دمشق ‏عامر الشيخ اليوم قسمي الإسعاف وغسيل الكلية في مشفى التل الوطني بريف ‏دمشق، بمساهمة من أهالي منطقة التل ولجنة التنمية وجمعية إنعاش الفقير ‏الخيرية.

وتصل الطاقة الاستيعابية لقسم الإسعاف إلى 12 سريراً لاستقبال أكثر من 5 آلاف من الحالات الإسعافية المختلفة شهرياً، وهو مزود بجهاز فحص ‏عيني ومونيتورات وغرفة إنعاش مع كامل تجهيزاتها وأجهزة صدمة و‏تخطيط ولوازم إنعاش، ويتوفر به كامل المستلزمات التي تستخدم في الجراحة ‏الصغرى وتجبير الكسور، فيما يضم قسم غسيل الكلية 32 جهاز غسيل كلية ‏ويجري جلسات لـ 70 مريضاً، وهو عدد قابل للزيادة إلى الضعف.

وخلال اجتماع مع الكوادر الإدارية والصحية في المشفى عقب الجولة، نوه ‏الدكتور الشرع بجهود المجتمع المحلي وتعاونه مع الحكومة لتطوير وتحسين ‏الواقع الصحي، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تحسين العمل ضمن ‏الإمكانيات والظروف المتاحة بحسب جدول أولويات.

وأوضح الدكتور الشرع أن القطاع الصحي يواجه الكثير من التحديات ‏والصعوبات التي خلفها النظام البائد، لافتاً إلى ضرورة التعاون للنهوض ‏بالقطاع الصحي والعمل ضمن القانون والمهنية.

بدوره لفت محافظ ريف دمشق عامر الشيخ إلى أهمية التعاون وتضافر ‏الجهود في سبيل الارتقاء بالقطاع الصحي وتأمين الخدمات للمرضى، ‏مؤكداً دعم واحتضان المحافظة لأي مبادرة تطوعية تسهم بمساعدة الأهالي.

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