غرفة زراعة دمشق تبحث تحضيرات إقامة مهرجان أيام العسل

دمشق-سانا
عقدت لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق وريفها اجتماعاً تحضيرياً بحضور رئيس غرفة زراعة ريف دمشق محمد جنن تم خلاله بحث آخر ما توصلت إليه الغرفة من تحضيرات لإقامة مهرجان أيام العسل الذي سيعقد في الحادي عشر من كانون الأول في قاعة كنيسة الصليب بالقصاع.
رئيس لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق وريفها باسم العطار بين في تصريح لسانا أن التحضيرات التي تقوم بها الغرفة تختلف عن العامين السابقين من حيث التنظيم والديكور، موضحاً أن المشاركة هذه السنة تشمل جميع المحافظات وكل أنواع العسل السوري المميز.
وقالت رئيسة قسم النحل بمديرية وقاية النبات بوزارة الزراعة: إن الوزارة تعمل على دعم الفعاليات الخاصة الترويجية وخاصة العسل السوري المنتج من النحل السوري المعتمد عالمياً والمرغوب عربيا ودوليا كونه من أجود أنواع العسل بالعالم، مشيرة إلى دور غرفة زراعة دمشق بدعم المربين الذي تجاوز قطاع النحل ووصل إلى دورها باستيراد بيوض دودة القز من الهند واستيراد صيصان أمهات البياض لصالح وزارة الزراعة.
من جانبه أكد رئيس لجنة المعارض بالغرفة نزار سعد الدين أن اللجنة تقوم بالتشطيبات النهائية وجهزت كل المستلزمات اللازمة لإقامة المهرجان من حيث ترتيب الأجنحة والديكور.
غصوب عبود
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