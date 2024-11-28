غرفة زراعة دمشق تبحث تحضيرات إقامة مهرجان أيام العسل

دمشق-سانا‏

عقدت لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق وريفها اجتماعاً تحضيرياً بحضور ‏رئيس غرفة زراعة ريف دمشق محمد جنن تم خلاله بحث آخر ما توصلت إليه ‏الغرفة من تحضيرات لإقامة مهرجان أيام العسل الذي سيعقد في الحادي عشر ‏من كانون الأول في قاعة كنيسة الصليب بالقصاع. ‏

رئيس لجنة النحالين في غرفة زراعة دمشق وريفها باسم العطار بين في ‏تصريح لسانا أن التحضيرات التي تقوم بها الغرفة تختلف عن ‏العامين السابقين من حيث التنظيم والديكور، موضحاً أن المشاركة هذه السنة ‏تشمل جميع المحافظات وكل أنواع العسل السوري المميز.‏

وقالت رئيسة قسم النحل بمديرية وقاية النبات بوزارة الزراعة: إن الوزارة تعمل على دعم الفعاليات الخاصة الترويجية وخاصة العسل السوري ‏المنتج من النحل السوري المعتمد عالمياً والمرغوب عربيا ودوليا كونه من ‏أجود أنواع العسل بالعالم، مشيرة إلى دور غرفة زراعة دمشق بدعم المربين ‏الذي تجاوز قطاع النحل ووصل إلى دورها باستيراد بيوض دودة القز من ‏الهند واستيراد صيصان أمهات البياض لصالح وزارة الزراعة. ‏

من جانبه أكد رئيس لجنة المعارض بالغرفة نزار سعد الدين أن اللجنة تقوم ‏بالتشطيبات النهائية وجهزت كل المستلزمات اللازمة لإقامة المهرجان من ‏حيث ترتيب الأجنحة والديكور.

‏غصوب عبود

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