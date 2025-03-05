“عد عكسي”… مسرحية دمى ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية في دار الأسد

دمشق-سانا

على مدى يومين كان جمهور دار الأسد للثقافة والفنون على موعد مع مسرحية عد عكسي تأليف وإخراج هنادة الصباغ والمخرج الموسيقي للعرض سامر الفقير وذلك ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية.

ويوصف العرض بأنه عرض بصري صامت حسي، والإحساس بالدمى ترافقه الموسيقا التي هي لغة العرض.

ويتحدث العرض عن حياة الإنسان بتفاصيل حياته وكمية الذكريات التي يحملها وعن بساطة الحياة التي نضخمها نحن كبشر من أجل لا شيء وأن الحياة قصيرة وعلينا أن نستغل الفرصة لنعيش كل لحظة بلحظة ونركز على السعادة الموجودة بأبسط الأشياء.

وفي تصريح لمراسلة سانا قالت مخرجة العرض هنادة صباغ: إن مسرحية “عد عكسي” مشروع تم العمل عليه على مدار خمس سنوات، والمسرحية هي عرض دمى للكبار وليس للصغار فقط، وحاولنا أن نطور من مفهوم مسرح العرائس.

وأكدت صباغ أن مشاركة المسرحية ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية مصدر سعادة لكل طاقم العمل والإحساس بأننا حققنا الشيء الذي نريده بأن يكون مسرح العرائس ضمن ثقافتنا السورية والعربية.

كايانه يوسف

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