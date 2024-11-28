إجلالاً لأرواحهم … تكريم 131 من أسر الشهداء في محافظة ‏ريف دمشق ‏

ريف دمشق-سانا ‏

إكبارا لأرواحهم وتقديراً لتضحياتهم التي رسمت طريق النصر ‏والفخار وحفظت استقلال ووحدة الوطن، كرمت محافظة ريف ‏دمشق 131 من أسر الشهداء في المحافظة وسلمتهم أوسمة ‏الإخلاص. ‏

وتخلل الحفل الذي أقيم في مجمع صحارى بريف دمشق اليوم لوحات فنية قدمها تلاميذ منظمة طلائع البعث تعبر عن أهمية ‏الشهادة فداء للوطن، إضافة إلى عرض فيلم عن شهداء الوطن ‏والمسؤوليات التي يجب أن تقدم لأسرهم. ‏

وفي كلمة خلال الاحتفال أوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل أن ‏هذا الاحتفال يعد فرصة طيبة لتقديم التحية والوفاء والولاء ‏لأهالي الشهداء الذين أتوا لنتبارك بهم، لكونهم أهل القداسة ‏والطهر والكرامة ضحوا بأولادهم ليحيا الوطن عزيزاً شامخاً.

‏وأكد خليل أن محافظة ريف دمشق لن تبخل بأي مساعدة أو دعم ‏لذوي الشهداء وتحرص على تقديم كل ما يحتاجونه. ‏

مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام ‏بري بين في كلمة أن ريف دمشق قدمت رجالا ميامين علموا ‏العالم أن الحياة وقفة عز وشموخ، وكتبوا بدمائهم حكاية ‏عنوانها الفداء، مؤكدا أن تكريم هؤلاء هو شرف وفخر ووسام ‏على صدرنا ونستلهم منهم قيم الرجولة والبطولة والكبرياء. ‏

وفي تصريح لمراسلة سانا لفت مدير مكتب الشهداء والتنمية ‏المحلية في محافظة ريف دمشق المهندس أحمد كنعان إلى أن ‏هذه الفعالية تقام سنوياً لتكريم كوكبة جديدة من أسر الشهاء ‏لتسلميهم أوسمة الإخلاص‏.

وأوضح كنعان أن المحافظة حريصة على الوقوف إلى جانب ‏هؤلاء الأسر والعمل على مساعدتهم وتقديم العون لهم في ‏حياتهم.‏

وباسم أسر الشهداء أكدت زوجة أحد الشهداء في كلمة أن ‏الشهداء هم النور الذي يضيئ عتمة الليل وبهم تعلو كلمة الحق ‏لافتة إلى أن أبناء الشهداء حملوا العهد، وأقسموا أن يتابعوا ‏تحصيلهم العلمي للمضي في إعمار هذا الوطن والحفاظ على ‏عزته وكرامته. ‏

وفي تصريحات لسانا تحدث عدد من ذوي الشهداء عن فخرهم ‏واعتزازهم بشهادة أبنائهم كونهم خطوا بدمائهم طريق النصر ‏والبطولة ليبقى الوطن حراً مستقلاً.‏

وعبرت فوزية محمود والدة الشهيد منتجب فرج عن شكرها ‏وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن دم الشهيد لن يذهب هدراً ‏لأنه رسم الانتصارات وعزز كرامة الوطن واستقلاله. ‏

وبين والد الشهيد محي الدين ابراهيم أنه يعتز ويفخر بشهادة ‏ابنه لأن الوطن كريم وغال ويستحق منا التضحية، فيما لفت ابن ‏الشهيد عبد الكريم رزق إلى أن شهادة والده أعطته قوة ‏وتصميماً لمتابعة مسيرته والمضي على دربه لحماية الوطن.‏

سفيرة إسماعيل

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