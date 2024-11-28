إجلالاً لأرواحهم … تكريم 131 من أسر الشهداء في محافظة ‏ريف دمشق ‏

ريف دمشق-سانا
إكبارا لأرواحهم وتقديراً لتضحياتهم التي رسمت طريق النصر والفخار وحفظت استقلال ووحدة الوطن، كرمت محافظة ريف دمشق 131 من أسر الشهداء في المحافظة وسلمتهم أوسمة الإخلاص.
وتخلل الحفل الذي أقيم في مجمع صحارى بريف دمشق اليوم لوحات فنية قدمها تلاميذ منظمة طلائع البعث تعبر عن أهمية الشهادة فداء للوطن، إضافة إلى عرض فيلم عن شهداء الوطن والمسؤوليات التي يجب أن تقدم لأسرهم.
وفي كلمة خلال الاحتفال أوضح محافظ ريف دمشق أحمد خليل أن هذا الاحتفال يعد فرصة طيبة لتقديم التحية والوفاء والولاء لأهالي الشهداء الذين أتوا لنتبارك بهم، لكونهم أهل القداسة والطهر والكرامة ضحوا بأولادهم ليحيا الوطن عزيزاً شامخاً.
وأكد خليل أن محافظة ريف دمشق لن تبخل بأي مساعدة أو دعم لذوي الشهداء وتحرص على تقديم كل ما يحتاجونه.
مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري بين في كلمة أن ريف دمشق قدمت رجالا ميامين علموا العالم أن الحياة وقفة عز وشموخ، وكتبوا بدمائهم حكاية عنوانها الفداء، مؤكدا أن تكريم هؤلاء هو شرف وفخر ووسام على صدرنا ونستلهم منهم قيم الرجولة والبطولة والكبرياء.
وفي تصريح لمراسلة سانا لفت مدير مكتب الشهداء والتنمية المحلية في محافظة ريف دمشق المهندس أحمد كنعان إلى أن هذه الفعالية تقام سنوياً لتكريم كوكبة جديدة من أسر الشهاء لتسلميهم أوسمة الإخلاص.
وأوضح كنعان أن المحافظة حريصة على الوقوف إلى جانب هؤلاء الأسر والعمل على مساعدتهم وتقديم العون لهم في حياتهم.
وباسم أسر الشهداء أكدت زوجة أحد الشهداء في كلمة أن الشهداء هم النور الذي يضيئ عتمة الليل وبهم تعلو كلمة الحق لافتة إلى أن أبناء الشهداء حملوا العهد، وأقسموا أن يتابعوا تحصيلهم العلمي للمضي في إعمار هذا الوطن والحفاظ على عزته وكرامته.
وفي تصريحات لسانا تحدث عدد من ذوي الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم كونهم خطوا بدمائهم طريق النصر والبطولة ليبقى الوطن حراً مستقلاً.
وعبرت فوزية محمود والدة الشهيد منتجب فرج عن شكرها وامتنانها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن دم الشهيد لن يذهب هدراً لأنه رسم الانتصارات وعزز كرامة الوطن واستقلاله.
وبين والد الشهيد محي الدين ابراهيم أنه يعتز ويفخر بشهادة ابنه لأن الوطن كريم وغال ويستحق منا التضحية، فيما لفت ابن الشهيد عبد الكريم رزق إلى أن شهادة والده أعطته قوة وتصميماً لمتابعة مسيرته والمضي على دربه لحماية الوطن.
سفيرة إسماعيل
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