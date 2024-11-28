ضمن أيام الثقافة السورية… حفل موسيقي في المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر بطرطوس

طرطوس-سانا

نظم المركز الثقافي العربي في الشيخ بدر بطرطوس حفلاً موسيقياً فنياً ضمن أيام الثقافة السورية.

بدأ الحفل العازف على آلة العود محمد محمد اختصاص معلم صف، ويعزف على آلتي البيانو والأورغ، حيث قدم مجموعة من المعزوفات التراثية، منها المعزوفة الشهيرة رقصة ستي وبصرى الشام وعدد من المعزوفات الأخرى لعمالقة الفن العربي.

لانا شاهين الرائدة على مستوى القطر في العزف على آلة القانون قدمت معزوفات إفرادية لملحم بركات وأخرى جماعية، في حين قدمت روز يوسف الرائدة على مستوى القطر المركز الأول بالعزف على آلة التشيللو أغنية أول مرة تحب ياقلبي ومقطوع سوناتا كعزف إفرادي.

وقدمت كل من روز ولانا أغنيتي أما براوة وشو بيصعب عليي كعزف جماعي وعبرتا عن فرحهما بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ودعتا الجميع إلى تعلم الموسيقا فهي غذاء الروح.

وبينت نادين أحمد مديرة المركز أن الحفل يتضمن عزفاً على آلة العود وآلتي التشيللو والقانون بمقطوعات متنوعة إفرادية وجماعية في رسالة بأن الموسيقا ثقافة لتطهير الروح من أوجاعها.

وعبر عدد من الحضور عن سعادتهم بهذا الإبداع الفني الذي استرجع التراث وأغاني الزمن الجميل.

نجوى العلي

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