بينها أفران ومحال تجارية… تنظيم ضبوط تموينية في أسواق الحسكة والقامشلي

الحسكة-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة 19 ضبطاً تموينياً بحق أفران ومحال تجارية مخالفة في أسواق مدينتي الحسكة والقامشلي خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية في المحافظة “علي خليف” أن الضبوط شملت 11 ضبطاً تموينياً في أسواق مدينة القامشلي منها 6 ضبوط بحق أفران خاصة لعدم التزامها بالعمل وإنتاج خبز بمواصفات مخالفة، و 5 ضبوط بحق محال تجارية لعدم التزامها بالإعلان عن السعر بشكل واضح.

وأشار خليف إلى أن الضبوط التي تم تنظيمها بأسواق مدينة الحسكة تضمنت 4 ضبوط بحق أفران خاصة لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل، و4 ضبوط لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.

وأكد خليف استمرار دوريات حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية تسيير دوريات يومية في أسواق مدينتي الحسكة والقامشلي لمراقبتها بشكل مستمر، وسحب العينات من المواد الغذائية للتأكد من سلامتها، اضافةً إلى تكثيف الرقابة على الأفران العامة والخاصة لضمان التزامها بالعمل وجودة إنتاج الخبز.

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