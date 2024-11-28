الشابة رشا إسماعيل توظف دراستها الأكاديمية في تأسيس مشروعها الخاص بإنتاج مواد التجميل

دمشق-سانا

تمكنت الشابة رشا إسماعيل من توظيف ما تعلمته خلال دراستها في المعهد التقاني الصحي “اختصاص صيدلة” بتأسيس مشروعها الخاص بصناعة المنتجات التجميلية الطبيعية المختصة بالجسم والشعر والبشرة.

وخلال حديثها لنشرة سانا الشبابية بينت إسماعيل أنها لم تعتمد على دراستها فقط لتنفيذ مشروعها بل طورت نفسها، من خلال اتباع عدة دورات مع أطباء تجميل، إضافة إلى حضورها دورات “أونلاين” لتطوير منتجاتها الخاصة بالشعر والجسم، مؤكدة أن هذا النوع من العمل يتطلب تطوير المعلومات باستمرار لمواكبة كل جديد، إذ إن دورات “الأونلاين” التي التحقت بها مع أطباء داخل سورية وخارجها زودتها بالكثير من الخبرات العلمية.

وأشارت إسماعيل إلى أن أغلب منتجاتها من المواد الطبيعية كسيرومات الترطيب الخاصة بالبشرة المصنعة من الخلاصات الطبيعية كزبدة الشيا والكركديه والكركم، إضافة إلى أنها تصنع مختلف أنواع الصابون التي يدخل في تركيبها مجموعة من الزيوت مثل الزيتون وجوز الهند والنخيل واللوز، كما تستخدم لبان الذكر في صناعة الكريمات لمعالجة تشقق القدم.

وبينت أنها تنتج كذلك مجموعة من المرطبات المغذية للبشرة الدهنية، وتدخل في تركيبها عدة بذور وزيوت كبذور العنب وزيت الارغان الذي يقلل من زيوت البشرة ولمعانها والمسامات المغلقة وحب الشباب، وزيت الجوجوبا الذي ينظم إنتاج الدهون بالبشرة.

وقالت إسماعيل: “إنها تسوق منتجاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمعارض، كما تنفذ التواصي حسب الطلب”، لافتة إلى أنها حظيت بدعم كبير من عائلتها التي تساعدها في العمل والتسويق، وتطمح إلى أن يحمل مشروعها كل الفائدة والقيمة ويحقق الأهداف من تنفيذه.

وأشارت إسماعيل إلى جملة الصعوبات التي يعاني منها أصحاب المشاريع الصغيرة، ولا سيما الطبية والمتمثلة بارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للعمل وعدم استقرارها، ما يؤثر على سعر المنتج، مبينة أنها شاركت مؤخراً في معرض المنتجات اليدوية التقليدية في كلية العلوم، وحظيت منتجاتها بالإعجاب والإقبال من قبل الطلاب، كما أنها حققت فائدة كبيرة من خلال التواصل مع الطلاب والمهتمين بهذا المجال من أطباء وصيادلة.

سكينة محمد وأمجد الصباغ

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