استعداداً للذروة الشتوية… صيانة المجموعة البخارية الأولى في محطة الزارة بحماة

حماة- سانا
تبذل الكوادر الفنية والعاملة في الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة بمحافظة حماة جهوداً استثنائية في تنفيذ أعمال صيانة المجموعة البخارية الاولى بغية مواجهة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية، ولا سيما مع بداية الذروة الشتوية.
وذكر وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة خلال جولة تفقدية لأعمال الصيانة في المحطة اليوم أن الهدف من الأعمال وضع المجموعة البخارية الأولى في الخدمة نهاية العام الجاري ورفع كفاءتها من 140 إلى 213 ميغا، مبيناً أنه بجهود العمال سيتم اختصار البرنامج الزمني لهذه الأعمال إلى 45 يوماً والتي تستغرق عادة نحو 60 يوماً.
وثمن الوزير طعمة جهود كوادر وعمال الشركة الذين يسجلون إنجازاً كبيراً ونوعياً في صيانة تجهيزات المحطة نظرا لما تتطلبه هذه الأعمال من مجهود ودقة كبيرين .
من جانبه بين المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي أن الغاية من أعمال الصيانة رفع مؤشرات المجموعة البخارية الأولى وكفاءتها إلى القيم التصميمية.
من جهته، مدير الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة المهندس محمد علي أشار إلى أن أعمال الصيانة بدأت في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري وتشمل صيانة مكونات المرجل وملحقات العنفة البخارية مع مسخنات الضغط العالي والمنخفض وإجراء صيانة عامة لمضخات التبريد والمولدة التي لم تطرأ عليها أعمال صيانة منذ 24 عاماً والعمل على تأمين القطع التبديلية اللازمة لأعمال الصيانة محلياً.
شارك في الجولة محافظ حماة كمال برمو والمهندس جابر العاصي مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء .
يشار إلى أن محطة توليد كهرباء الزارة تضم 3 مجموعات توليد وحالياً تنتج المجموعتان الثانية والثالثة نحو 403 ميغا وهي تستأثر بمكانة مهمة على خريطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في سورية لكونها تقع وسط البلاد وتغذي عدداً من المحافظات بالطاقة الكهربائية.
عبدالله الشيخ
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