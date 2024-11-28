استعداداً للذروة الشتوية… صيانة المجموعة البخارية الأولى في محطة الزارة بحماة

حماة- سانا

تبذل الكوادر الفنية والعاملة في الشركة العامة لمحطة توليد ‏كهرباء الزارة بمحافظة حماة جهوداً استثنائية في تنفيذ أعمال صيانة المجموعة البخارية ‏الاولى بغية مواجهة الطلب الكبير على الطاقة الكهربائية، ولا سيما مع بداية ‏الذروة الشتوية. ‏

وذكر وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة خلال جولة تفقدية لأعمال ‏الصيانة في المحطة اليوم أن الهدف من الأعمال وضع المجموعة البخارية ‏الأولى في الخدمة نهاية العام الجاري ورفع كفاءتها من 140 إلى 213 ‏ميغا، مبيناً أنه بجهود العمال سيتم اختصار البرنامج الزمني لهذه الأعمال إلى 45 يوماً والتي تستغرق عادة نحو 60 يوماً.‏

وثمن الوزير طعمة جهود كوادر وعمال الشركة الذين يسجلون إنجازاً كبيراً ‏ونوعياً في صيانة تجهيزات المحطة نظرا لما تتطلبه هذه الأعمال من مجهود ‏ودقة كبيرين .‏

من جانبه بين المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي أن ‏الغاية من أعمال الصيانة رفع مؤشرات المجموعة البخارية الأولى وكفاءتها ‏إلى القيم التصميمية.‏

من جهته، مدير الشركة العامة لمحطة توليد كهرباء الزارة المهندس محمد علي ‏أشار إلى أن أعمال الصيانة بدأت في الثاني عشر من تشرين الثاني الجاري ‏وتشمل صيانة مكونات المرجل وملحقات العنفة البخارية مع مسخنات الضغط ‏العالي والمنخفض وإجراء صيانة عامة لمضخات التبريد والمولدة التي لم ‏تطرأ عليها أعمال صيانة منذ 24 عاماً والعمل على تأمين القطع التبديلية ‏اللازمة لأعمال الصيانة محلياً.‏

شارك في الجولة محافظ حماة كمال برمو والمهندس جابر العاصي مدير ‏المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء .‏

يشار إلى أن محطة توليد كهرباء الزارة ‏ تضم 3 مجموعات توليد وحالياً ‏تنتج المجموعتان الثانية والثالثة نحو 403 ميغا وهي تستأثر ‏بمكانة مهمة على خريطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في سورية لكونها تقع وسط ‏البلاد وتغذي عدداً من المحافظات بالطاقة الكهربائية.‏

عبدالله الشيخ

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