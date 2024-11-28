تأمين باصات لنقل الوافدين اللبنانيين من محافظة اللاذقية إلى الحدود اللبنانية ‏

اللاذقية-سانا
وفرت محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي اليوم وسائط نقل لعودة اللبنانيين الوافدين إلى الحدود اللبنانية.
وأوضح مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى لمراسل سانا أنه بعد تأمين إقامة الوافدين اللبنانيين وتوفير المستلزمات لهم تعمل شركة النقل الداخلي اليوم على تسهيل عملية نقلهم لعودتهم إلى وطنهم، من خلال توفير وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في المحافظة.
وفي لقاء مع الوافدين اللبنانيين قالت عبير عميرات: إنها كما تركت منزلها مرغمة بسبب العدوان تغادر سورية حاملة كل مشاعر المحبة والامتنان للشعب السوري لما شهدته من كرم وحب وتعاطف مع لبنان وشعبه، مشيرة إلى أنها لم تشعر بأنها مهجرة، وهي تعود الآن بمشاعر تجمع بين الفرح بلقاء وطنها لبنان وغصة على مفارقة الشعب السوري.
ووجهت حفيظة حليحل الشكر لسورية قيادة وشعباً الذين وقفوا معهم في محنتهم، مبرهنين أن الشعبين السوري واللبناني شعب واحد ولا يمكن لأحد أن يفرق بينهما، منوهة بصمود الشعب اللبناني الذي قاتل ودافع عن أرضه.
وعبّرت طرفة عودة عن لهفتها للعودة إلى وطنها وسعادتها بالانتصار العظيم بفضل رجال المقاومة، مشيدة باستقبال الشعب السوري للوافدين والذي وفر بالتعاون مع الجهات المعنية لهم جميع الخدمات الطبية والإغاثية.
فيما بيّن سلمان جمول أنه لا يستطيع وصف فرحته بعودته إلى بلده وأرضه ومنزله، مؤكداً أن الوافدين سيعودون بعزيمة وإصرار على إعادة بناء منازلهم التي تهدمت بفعل العدوان وإعمار بلدهم.
علاء إبراهيم
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