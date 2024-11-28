تأمين باصات لنقل الوافدين اللبنانيين من محافظة اللاذقية إلى الحدود اللبنانية ‏

اللاذقية-سانا ‏

وفرت محافظة اللاذقية وشركة النقل الداخلي اليوم وسائط نقل لعودة اللبنانيين ‏الوافدين إلى الحدود اللبنانية. ‏

وأوضح مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى لمراسل سانا أنه بعد تأمين إقامة الوافدين اللبنانيين وتوفير المستلزمات لهم تعمل ‏شركة النقل الداخلي اليوم على تسهيل عملية نقلهم لعودتهم إلى وطنهم، من ‏خلال توفير وسائط النقل اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في ‏المحافظة. ‏

وفي لقاء مع الوافدين اللبنانيين قالت عبير عميرات: إنها كما تركت منزلها ‏مرغمة بسبب العدوان تغادر سورية حاملة كل مشاعر المحبة والامتنان ‏للشعب السوري لما شهدته من كرم وحب وتعاطف مع لبنان وشعبه، مشيرة ‏إلى أنها لم تشعر بأنها مهجرة، وهي تعود الآن بمشاعر تجمع بين الفرح بلقاء ‏وطنها لبنان وغصة على مفارقة الشعب السوري.‏

ووجهت حفيظة حليحل الشكر لسورية قيادة وشعباً الذين وقفوا معهم في محنتهم، مبرهنين أن الشعبين السوري واللبناني شعب واحد ولا يمكن لأحد أن ‏يفرق بينهما، منوهة بصمود الشعب اللبناني الذي قاتل ودافع عن أرضه.

‏وعبّرت طرفة عودة عن لهفتها للعودة إلى وطنها وسعادتها بالانتصار العظيم ‏بفضل رجال المقاومة، مشيدة باستقبال الشعب السوري للوافدين والذي وفر ‏بالتعاون مع الجهات المعنية لهم جميع الخدمات الطبية والإغاثية. ‏

فيما بيّن سلمان جمول أنه لا يستطيع وصف فرحته بعودته إلى بلده وأرضه ومنزله، مؤكداً أن الوافدين سيعودون بعزيمة وإصرار على إعادة بناء منازلهم ‏التي تهدمت بفعل العدوان وإعمار بلدهم. ‏

علاء إبراهيم

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