عراقجي: إيران ستستخدم كل الامكانيات للدفاع عن النفس

طهران-سانا

أكدت ايران انها ستستخدم كل الامكانيات المتاحة للدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا تجاوز الكيان الصهيوني الخطوط الحمراء لافتة إلى أنها تأخذ التطورات الاقليمية في الاعتبار لاسيما على الساحة اللبنانية.

وقال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في بيان إن “إيران تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات التي نفذها الكيان الصهيوني الشهر الماضي على البلاد لكنها تأخذ أيضا بعين الاعتبار تطورات أخرى في المنطقة مثل اتفاق وقف النار في لبنان”.

وأضاف عراقجي إن “ايران ترحب باتفاق وقف العدوان الصهيوني على لبنان” مؤكداً دعم إيران الثابت للحكومة والشعب والمقاومة اللبنانية وتطلعها لأن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف دائم لاطلاق النار.

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