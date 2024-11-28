العرض المسرحي “حلو يطلع الضو” ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية في حماة

حماة-سانا

تواصلت لليوم الثالث في محافظة حماة فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية بإقامة عرض مسرحي بعنوان “حلو يطلع الضو” تأليف وإخراج يوسف شموط، وذلك على مسرح قصر الثقافة بحماة.

وبين المخرج في تصريح لمراسلة سانا أن العرض عبارة عن توليفة موسيقية درامية من مجموعة مسرحيات للرحابنة تستعرض حالات الحب مشيراً إلى أنه اعتمد على كادر كبير يفوق 25 بين ممثلين وعازفين وكورال ومطربين مضيفاً أن الفرقة الموسيقية عبارة عن يافعين دون 18 عاماً وممثلين من المسرح القومي بحماة.

بدوره لفت الممثل فادي الياسين المشارك بأكثر من شخصية بالعرض كدور نايف العاشق الوصولي ،وشخصية عبدو المجنون بالحب ، إلى أن العرض هادف يحتوي على مقولات وطنية وإنسانية مع تعديل على بعض الأفكار و الأداء موضحاً أن هناك مشاهد تمت إضافتها ليست موجودة بالنسخة الأصلية.

من جهته بين مدير ثقافة حماة سامي طه أن الإخراج تميز بأسلوب مختلف عن غيره باعتماده على إتقان كثرة الحركة والانتقال بالمشهد على الخشبة وبتجسيد للفكرة وإيصالها مشيراً إلى أن المخرج لم يكتف بالتقليد وإنما ادخل تحديثاً حقيقياً بلمسات خاصة من خلال هذه التوليفة التي قدمها اليوم فهو لايخرج من المسرح إلا بعد إيصال أفكاره.

نقيب فناني حماة معمر السعدي أوضح أن العرض كان متكاملاً من الغناء والدراما والرقص التعبيري ويمتلك لوحات كبيرة جداً معتبراً أن العرض رحباني بنكهة حموية حيث استطاع المخرج أن يمتع الجمهور من اللحظات الأولى للعرض وحتى نهايته.

سهاد حسن

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