فيلم “رحلة يوسف” ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في حمص

حمص-سانا

ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية التي تقيمها وزارة الثقافة عرضت مديرية ثقافة حمص اليوم الفيلم الروائي الطويل “رحلة يوسف” إخراج جود سعيد و بطولة الفنان أيمن زيدان ونخبة من نجوم الدراما وذلك على مسرح قصر الثقافة بحمص .

والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما سيناريو جود سعيد و وسام كنعان وشارك في البطولة إلى جانب زيدان كل من ربى الحلبي و سامر عمران ، وائل أبو غزالة ، وائل زيدان ، سيرينا محمد، نور الصباح غزال، حيان بدور، أحمد درويش، هبة زيني، جواد السعيد، محسن عباس، ليلى ابراهيم، سمير منون.

يروي الفيلم قصة “الجد يوسف” المتمسك بمنزله في قريته التي يرفض الخروج منها رغم الحرب وسيطرة الارهابيين لكن خوفه على حفيده زياد وحبيبته هاجر و خالتها يجبره على الخروج باتجاه أحد المخيمات ليعيشوا سوء الأوضاع ومرارة الاستغلال وهنا تلمع موهبة زياد في لعب كرة القدم وتقدم له أملاً في السفر والعيش بظروف أفضل بعيداً عن خطورة تدهور الأوضاع داخل المخيم مما يدفع الجد يوسف للموافقة على سفر حفيده على مضض خوفاً من فقدانه ويسارع بتزويجه من هاجر لتصحبه، لكن للقدر حكماً آخر يغتال حلمه ويطفئ فرحته .

رشا محرز

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