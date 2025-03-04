حفل غنائي موسيقي على خشبة مسرح ثقافي السويداء

السويداء-سانا

أحيت فرقة ” تجمع حكايا الفني” بالتشارك مع طلاب قسم البيانو في معهد فريد الأطرش مساء اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية.

وبدأ الحفل بتقديم معزوفات موسيقية كلاسيكية وعالمية على آلة البيانو قدمها ستة طلاب من قسم البيانو في معهد فريد الأطرش للموسيقا امتازت بصفاء اللحن وجماله تلاه تقديم أعضاء فرقة تجمع حكايا الفني المؤلفة من ثمانية عازفين ومغنين تراوحت اعمارهم بين 12 و 18عاماً لمجموعة من المعزوفات لها علاقة بالتراث وأغان فردية من الطرب الأصيل.

و أشار مدرب الفرقة أيمن غرز الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية هذه الفعالية لإظهار وتنمية المواهب الفنية وتعزيز ثقتها بالظهور أمام الجمهور لافتاً إلى التناغم والانسجام العالي بين عازفي الفرقة من خلال ضبط الايقاع الداخلي بدون مايسترو .

ديار نصر

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