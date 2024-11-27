رموزنا الوطنية ضمن المنبر الإبداعي لطلائع حمص على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي

حمص-سانا

نظم فرع حمص لطلائع البعث اليوم منبراً إبداعياً بعنوان “رموزنا الوطنية عزنا” على مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي شارك فيه أطفال من مختلف المناطق الطليعية بحمص.

والمنبر كان عبارة عن عمل مسرحي متكامل من حيث الموسيقى والأداء واللوحات الراقصة التي تعبر جميعها عن رموزنا الوطنية “القائد والوطن والجيش والعلم والشهيد”.

وفي تصريح لسانا بينت عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة فاتن المحمود أن أهمية هذا العمل تنبع من فكرة ترسيخ هذه الرموز الوطنية وما تحمله من قيم في ذهن أطفالنا، وجعلها بوصلة أمان والاقتداء بها في المستقبل.

وأشارت مشرفة العمل المنشطة “علا الصافتلي” إلى أنه شارك بالمنبر 21 طفلاً من مختلف الأعمار تم تدريبهم لمدة شهر تقريباً لتسليط الضوء على الرموز الوطنية عن طريق عمل مسرحي تضمن فقرات منوعة حكاية وشعر وحوارات مختلفة أبدع الأطفال فيها وعبروا عن مواهبهم بأجمل صورة.

ولفتت مدربة الفرقة الموسيقية لفرع حمص لطلائع البعث منال العيسى إلى أنه تم اختيار مجموعة من الأغاني الوطنية “موطني، وطني، صف العسكر، يجعلها عمار، أنا دمي فلسطيني” قدمها أفراد الفرقة المكونة من 11 طفلاً بين عازف ومغن بطريقة تنسجم وتتكامل مع العرض المسرحي.

لارا أحمد

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