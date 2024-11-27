اللجان الفنية المختصة في طرطوس تبدأ تحديد ‏الأضرار ‏الناجمة عن ‏العدوان الإسرائيلي على معبر العريضة   ‏

طرطوس-سانا ‏

باشرت اللجان الفنية المختصة في محافظة طرطوس دراسة وتقييم الواقع وتحديد ‏الأضرار ‏التي ‏نجمت عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف معبر العريضة الحدودي ‏منتصف ليل أمس الثلاثاء.‏

وشملت الأضرار تدمير كامل الجسر الذي يربط بين الحدود السورية ‏واللبنانية، إضافة إلى تضرر مبنى الهجرة والجوازات وتحطيم زجاج بعض ‏الأبنية القريبة ‏وآليات كانت ‏على المعبر تعود لمواطنين سوريين ولبنانيين حسب ‏مدير الجاهزية في المحافظة ‏المهندس عصام محمد الذي بين أن اللجنة ‏الفنية ‏المتخصصة المشكلة بقرار من ‏محافظ ‏طرطوس تضم مهندسين وفنيين‏.

وتفقد محافظ طرطوس فراس الحامد فجر اليوم المعبر واطلع على الأضرار التي ‏لحقت بمباني مركز العريضة والجسر ‏الواصل بين الحدود ‏السورية واللبنانية، و‏أعمال إزالة الأضرار التي لحقت بالموقع.

كما زار الهيئة ‏العامة لمشفى الباسل ‏بطرطوس للاطمئنان ‏على الوضع الصحي للجرحى، والاطلاع على ‏الخدمات ‏المقدمة ‏لهم.‏

رافق المحافظ قائد شرطة المحافظة العميد ياسر ‏عبد ‏الرحمن ومدير ‏معبر ‏العريضة ‏الحدودي حسن برهوم. ‏

وشن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية عند ‏الساعة ‏الـ 00:05 بعد منتصف الليل مستهدفاً المعابر الحدودية بين سورية ‏ولبنان ‏بريف حمص ‏الغربي وطرطوس، وأدى العدوان إلى ارتقاء شهداء ‏وإصابة آخرين بجروح ‏منهم ‏أطفال ونساء ووقوع أضرار ‏مادية كبيرة.‏

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