اللجان الفنية المختصة في طرطوس تبدأ تحديد ‏الأضرار ‏الناجمة عن ‏العدوان الإسرائيلي على معبر العريضة   ‏

طرطوس-سانا
باشرت اللجان الفنية المختصة في محافظة طرطوس دراسة وتقييم الواقع وتحديد الأضرار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف معبر العريضة الحدودي منتصف ليل أمس الثلاثاء.
وشملت الأضرار تدمير كامل الجسر الذي يربط بين الحدود السورية واللبنانية، إضافة إلى تضرر مبنى الهجرة والجوازات وتحطيم زجاج بعض الأبنية القريبة وآليات كانت على المعبر تعود لمواطنين سوريين ولبنانيين حسب مدير الجاهزية في المحافظة المهندس عصام محمد الذي بين أن اللجنة الفنية المتخصصة المشكلة بقرار من محافظ طرطوس تضم مهندسين وفنيين.
وتفقد محافظ طرطوس فراس الحامد فجر اليوم المعبر واطلع على الأضرار التي لحقت بمباني مركز العريضة والجسر الواصل بين الحدود السورية واللبنانية، وأعمال إزالة الأضرار التي لحقت بالموقع.
كما زار الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس للاطمئنان على الوضع الصحي للجرحى، والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم.
رافق المحافظ قائد شرطة المحافظة العميد ياسر عبد الرحمن ومدير معبر العريضة الحدودي حسن برهوم.
وشن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية عند الساعة الـ 00:05 بعد منتصف الليل مستهدفاً المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي وطرطوس، وأدى العدوان إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين بجروح منهم أطفال ونساء ووقوع أضرار مادية كبيرة.
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