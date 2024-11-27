المارديني لـ سانا: القانون رقم 35 أتاح تعيين كوادر تعليمية نخبوية في وزارة التربية والتعليم

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني أهمية القانون رقم 35 الصادر اليوم الذي يُجيز تعيين ما لا يزيد عن نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل من حملة درجة الإجازة الجامعية، في تعيين كوادر تعليمية نخبوية بوزارة التربية والتعليم دون اتباع إجراءات المسابقة وما تستلزمه من مدد زمنية.

وأوضح الوزير المارديني في تصريح لمراسلة سانا أن هذا القانون سيرفد نظام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم بـ “مدرسين أو معلمي صف” في كل عام دراسي، من دون مسابقة تضمن جملة من الشروط الواجب توافرها في الخريج بغية الاستفادة المثلى من إمكانياته.

ولفت إلى أن القانون يسمح بالتعيين المباشر والذي سيغطي النقص في الكوادر التعليمية في تلك الاختصاصات، والتي تم اختيارها بناء على دراسات وإحصائيات دقيقة وبما يسهم في تطبيق حق التلاميذ والطلاب في التعليم في المدارس العامة كافة.

رحاب علي

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