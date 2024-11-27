الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برسالة إلى الأمين العام لحزب الله .. سنبقى وإياكم صفاً واحداً ومقاومة واحدة حتى النصر

القدس المحتلة-سانا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الفلسطينية ستبقى مع المقاومة اللبنانية صفاً واحداً ومقاومة واحدة حتى النصر.

وقال النخالة في الرسالة: “من فلسطين إلى لبنان، ومن غزة الباسلة ورجالها ومقاوميها إلى الضاحية المقاتلة وأهلها، ومن مقاتلي فلسطين ومقاوميها البواسل إلى مقاتلي المقاومة في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان ومازلتم ترفعون راية المقاومة عالياً بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء، وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها”.

وأضاف النخالة: “لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين.. أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعاً عن الكرامة وعن الوطن.. وأبارك بمقاتليكم الشجعان البواسل في كل مكان في لبنان وخاصة على جبهة الجنوب الذين ما زالوا في مواقعهم صامدين وأياديهم على الزناد.. سنبقى وإياكم صفاً واحداً ومقاومة واحدة حتى النصر”.

وختم النخالة الرسالة بالقول:”أكرر الكلمات الخالدة لسيد شهداء طريق القدس سماحة السيد حسن نصرالله: نحن لا نهزم ..نحن ننتصر أو ننتصر”.

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