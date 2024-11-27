قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين وتهدم منزلاً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين، وهدمت منزلاً واستولت على منزلين آخرين في الضفة الغربية، فيما تصدت المقاومة لقوات الاحتلال محققة إصابات مؤكدة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات المزرعة الغربية وسلواد في رام الله والدوحة في بيت لحم ومدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة، واعتقلت 6 فلسطينيين بينهم طفل، كما استولت على منزل في المخيم وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، واستهدفتها بزخات كثيفة من الرصاص عند محور النخلة، محققة إصابات مؤكدة.

كما أوقعت قوة للاحتلال في كمين بمحور الثغرة في المدينة، وفجرت عبوات ناسفة بآليات العدو محققة إصابات مباشرة، بينما فجرت عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للاحتلال في مخيم الفارعة.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال رام الله واستولت على منزل وحولته إلى موقع عسكري بينما اقتحمت بلدة اذنا غرب الخليل، وهدمت منزل شهيد فلسطيني وشردت قاطنيه.