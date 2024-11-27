وزارة الأشغال اللبنانية تتجهز للبدء بترميم طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية

بيروت-سانا

باشرت وزارة الأشغال اللبنانية تجهيز الورشات للبدء بترميم طريق المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، إضافة للكشف على المعابر الحدودية في الشمال اللبناني.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنها بدأت بالكشف على المعابر الحدودية البرية في الشمال اللبناني في العبودية والعريضة والبقيعة لتقييم أوضاع الجسور، التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية للبدء بالإجراءات اللازمة.

من جهة ثانية قال مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان: “إن مراكز الأمن العام على الحدود البرية في مناطق العريضة والعبودية والبقيعة تعرضت الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي همجي أسفر عن وقوع اثني عشر جريحاً، تم نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة، وحالة بعضهم حرجة، إضافة إلى تضرر مباني الأمن العام وقطع الطرق وتدمير الجسور التي تربط لبنان بسورية، ما أدى إلى توقف حركة المرور على هذه المعابر بين البلدين”.

وأضاف البيان: “إن المديرية تواصل التنسيق مع وزارة الأشغال العامة حول عملية فتح الطرق وترميم الأبنية المتضررة لاستئناف عملها المعتاد ومهماتها في هذه المعابر بالسرعة الممكنة”.

وشن العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات خلال عدوانه الذي استمر لـ 66 يوماً على لبنان، استهدفت طريق المصنع والمعابر الحدودية بين لبنان وسورية موقعاً العديد من الإصابات، ومتسبباً بأضرار مادية جسيمة في الطرق والجسور والمنشآت.

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