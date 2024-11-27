الجيش الروسي يستهدف تمركزات لقوات نظام كييف بمقاطعة خاركوف

موسكو-سانا

استهدف الجيش الروسي اليوم نقطة انتشار وتمركز للقوات والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرغي ليبيديف قوله: إن “القوات الروسية استهدفت بغارة نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خاركوف، باتجاه تشوغويف، حيث انفجرت الذخائر وبراميل الوقود ومواد التشحيم وخلفت العديد من القتلى”.

وأضاف ليبيديف: إنه تم “استهداف مستودع نفط في مدينة رومني بمقاطعة سومي حيث تنتشر عدد من نقاط قوات نظام كييف”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس منذ شباط عام 2022، حيث تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون وتكبيد قوات نظام كييف خسائر فادحة.

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