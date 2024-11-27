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ميقاتي يطالب بإلزام العدو الإسرائيلي الكامل بقرار وقف إطلاق النار

2024-11-26

بيروت-سانا

طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي العدو الاسرائيلي بالالتزام بشكل كامل بقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه والانسحاب من كل المناطق والمواقع اللبنانية التي يحتلها والالتزام بالقرار الدولي 1701 كاملاً.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن ميقاتي دعا خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد.

وقال ميقاتي: إن التفاهم رسم خارطة طريق لوقف النار، ويشكل خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين إلى قرارهم ومدنهم.

وكانت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي نقلت في وقت سابق اليوم عن رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” قبول وقف العدوان على لبنان.

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