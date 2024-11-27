حفل فني للمغنية شذى العكش ضمن أيام الثقافة السورية على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

ضمن أيام الثقافة السورية التي تقيمها وزارة الثقافة أحيت المغنية شذى العكش ترافقها فرقة نوا أثر الموسيقية بقيادة الفنان فايز الشامي حفلاً فنياً طربياً مميزاً وذلك على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الحفل الذي نظمه المسرح القومي بحمص غلب عليه الطابع الطربي حيث بدأ بأغنية “خدني معك” لسلوى قطريب و”سيبولي قلبي وارحلوا” لميادة الحناوي ثم اختارت المغنية باقة فيروزيات لاقت استحسان وتفاعل الجمهور لتعود إلى اللون الطربي مع نجاة الصغيرة ووردة الجزائرية وأغنيتي “عيون القلب” و”أنا عايزة معجزة” وأغنية “عاشقة وغلبانة” لصباح واختتم الحفل بكلثوميات “أمل حياتي”.

وأشارت المغنية شذى العكش في تصريح لمراسلة سانا إلى أنها اختارت في حفلها الأول على المسرح اللون الطربي كونه يلائم قدراتها الصوتية ويناسب ذوق الجمهور الحمصي الذي يمتاز بذائقة فنية راقية، لافتة إلى أنها تغني منذ 5 سنوات وصدر لها أغنية خاصة بعنوان “استنيت” ألحان توفيق آغا وكلمات بشر علي كما غنت شارة مسلسل مصري “أنا أبويا وحشني جدا” مشيرة إلى أنها تحضر حالياً لأغنية بعنوان “ما عمبقدر” ألحان خالد العكش وكلمات ديمة القاسم.

وأوضح فايز الشامي قائد فرقة نوا أثر الموسيقية أن الفرقة منذ تأسيسها عام 2017 تسعى إلى إحياء الموسيقا الشرقية بأسلوب جذاب وتتميز بالأغاني الطربية والتراثية إضافة إلى الموشحات وتضم حالياً 15 من العازفين الشباب العاشقين للأصالة والفن القديم.

رشا محرز

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