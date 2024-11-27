أمسية شعرية في ثقافي “أبو رمانة” بعنوان “الشعر والروافع الثقافية”

دمشق-سانا

أقامت مديرية الثقافة في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة أمسية شعرية بعنوان: “الشعر والروافع الثقافية” وذلك ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية.

وتضمنت الأمسية مشاركة 4 شعراء هم: مجيب السوسي, وأمل المناور, ورضوان قاسم, وأوس أسعد.

وقال الشاعر مجيب السوسي في تصريح لمراسل سانا: إنني أكتب الشعر منذ زمن بعيد والأفكار التي سأطرحها في الأمسية تعبر عن عشقي لدمشق وعن حبي لهذه المدينة لأنها هي الفكر الأرفع والأصوب والأعلى والأشرف.

الشاعر أوس أسعد الذي يعتبر البعد الجمالي في الشعر بعداً ثقافياً، طرح أبياتاً من الجماليات والفنيات التي يطمح أن تكون قريبة من روح المستمع.

ورأت الشاعرة أمل المناور عضو اتحاد الكتاب العرب أن الثقافة هي قدرة تذوق الإنسان لجميع العلوم والآداب الإنسانية والفنون الجميلة والتفاعل معها بشكل متميز ومختلف.

وقال الشاعر رضوان قاسم: إن القصائد التي سأقدمها تتضمن موضوعاً وطنياً واجتماعياً وأنا دأبت منذ بدايتي في كتابة الشعر الوطني بالدرجة الأولى وعن جانب المقاومة بالتحديد.

يزن المصري

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