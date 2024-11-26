أمسية أدبية في بلدة صراع بريف إدلب الشرقي ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية

إدلب-سانا

استأنفت مديرية ثقافة إدلب الفعاليات المرافقة لاحتفالية أيام الثقافة السورية بأمسية أدبية في بلدة صراع بريف إدلب الشرقي، التابعة لمدينة معرة النعمان.

وألقى الدكتور ماجد القاروط قصيدتين بعنوان “واقع أمة ” و”سورية الحبيبة” وتناولتا مواضيع وطنية ووجدانية.

وقدمت الشاعرة رانية البارودي باقة من القصائد الشعرية بعنوان “المزاد” وقصيدة “أمي شهيدة الحرب” شملت مواضيع وطنية وإنسانية.

بينما قدم الشاعر عبد الجبار طُبل قصيدتين، الأولى “في مخدعها العاشق” والقصيدة الثانية بعنوان “إلى أين أمضي”.

وأوضحت مديرة ثقافة إدلب فاتن سلهب أن أنشطة الاحتفالية مستمرة غداً، وتتضمن ورشة عمل بعنوان “صناعة الإكسسوارات للنساء” في المركز الثقافي في التمانعة.

سهاد حسن

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