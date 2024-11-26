أمسية موسيقية لطلاب معهد صلحي الوادي ضمن أيام الثقافة السورية

دمشق-سانا

أحيا طلاب معهد صلحي الوادي قسم البيانو والهارب والأوكورديون مساء اليوم أمسية موسيقية ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية، وذلك بمقر المعهد في دمشق.

وتضمنت الأمسية مشاركة 10 طلاب من قسم البيانو و4 طلاب من قسم الأوكورديون وطالب من قسم الهارب بإشرف مجموعة من مدرسي المعهد.

وفي تصريح لـ”سانا” قالت وزيرة الثقافة الدكتورة ديالا بركات: ” نحتفل اليوم بالذكرى الـ66 لتأسيس وزارة الثقافة، ومعهد صلحي الوادي عمره 64 عاماً، هذا المعهد العريق يعد من أهم المعاهد التي خرجت أجيالاً مهمةً من الفنانين والمحترفين المعروفين محلياً ودولياً”.

وأضافت وزيرة الثقافة “إننا اليوم نقدم الشكر لهذا المعهد العريق ولإدارته ومدرسيه ولأهالي الطلاب لما يقدمونه من تشجيع لحث أبنائهم على تعلم الموسيقا والفن”، لافتة إلى ما يقدمه المعهد من خطوات داعمة لانطلاق الأكاديميات الأخرى والوصول للعالمية.

بدورها بينت رئيسة قسم البيانو في المعهد الموسيقية سفيتلانا الشطا أنه قدم اليوم ضمن برنامج الأمسية العديد من الموسيقا المتنوعة، منها لبتهوفن ومنها الرومانسية بهدف إكساب طلاب المعهد الخبرة اللازمة لهم.

وأوضحت مدربة قسم البيانو ياسمينة راكيتش أن تعلم البيانو يحتاج إلى الكثير من الدقة والتدريب المتواصل، والملفت خلال خبرة العشر سنوات في المعهد أن الطلاب السوريين مميزون جداً ويمتلكون الدقة والإبداع في المجال الموسيقي.

من جهتها أوضحت جوليت جحا مدرسة قسم الأوكورديون في المعهد أن آلة الأوكورديون آلة في غاية الروعة والجمال وممتعة للأعمار الصغيرة، لافتةً إلى سعي الأساتذة في المعهد لتقديم مستوى موسيقي في غاية الأهمية للطلاب.

زينب علي

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