محاضرات وأمسيات وعروض سينمائية ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية في حماة

حماة-سانا

تواصلت لليوم الثاني في المراكز الثقافية بمحافظة حماة فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية عبر إقامة محاضرات وندوات وأمسيات أدبية وعروض سينمائية.

وبدأت الفعاليات بلقاء تكريمي لمجموعة من قامات حماة الأدبية وهم محمد منذر لطفي ومصطفى صمودي ونزار نجار، حيث أقيمت ندوة أضاءت على حياة وعطاءات الأدباء المكرمين بالإضافة لتقديم شهادات تقدير باسم وزارة الثقافة.

وأعرب الأدباء المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم ضمن احتفالية أيام الثقافة لافتين إلى أهمية هذه الفعالية في تعزيز الجانب الثقافي تلا ذلك إقامة نشاط أدبي لرعاية المواهب الشابة في المركز الثقافي بحماة شارك فيه مجموعة من الأدباء الشباب وهم أسامة وحود، أمير حجازي، راما الرفاعي، سلام منصور وعلا شيحا وتنوعت فيه القصائد والقراءات الأدبية وشملت مواضيع وطنية وإنسانية ووجدانية.

كما أقيمت ندوة فكرية بعنوان “مستقبلي كيف أبنيه؟” في قاعة المحاضرات بالمديرية بالتعاون مع مدارس المرأة العربية تمت من خلالها الإضاءة على سبل اختيار المستقبل الناجح للأطفال.

مدير ثقافة حماة سامي طه أشار إلى أن الأيام الثقافية تهدف لنشر الفرح والسرور في نفوس الجمهور، موضحاً أن كل النشاطات الأدبية والفنية والموسيقية ضمن الأيام الثقافية السورية تعبر عن حضارتنا وهويتنا الثقافية العريقة.

واستضاف المركز الثقافي في سلمية عرض الفيلم السينمائي “يومين” تأليف دريد لحام إخراج باسل الخطيب، بطولة دريد لحام وأسامة الروماني ورنا شميس.

وفي المركز الثقافي بمدينة محردة تم عرض فيلم “الطريق” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، إخراج عبد اللطيف عبد الحميد وتأليف عبد اللطيف عبد الحميد وعادل محمود، بطولة موفق الأحمد وغيث ضاهر ورند عباس.

سهاد حسن

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