هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ 407 اعتداءات ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 407 اعتداءات ضد قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بدء الموسم في مطلع الشهر الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الاعتداءات توزعت بين 120 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و242 اعتداء من قبل المستوطنين و45 اعتداء مشتركا بين الجانبين، وتركزت بمعظمها في نابلس بواقع 160 اعتداء تلتها سلفيت 58 ثم الخليل 54 والبقية في مناطق متفرقة من الضفة، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين واعتقال العشرات.

وأشار رئيس الهيئة مؤيد شعبان إلى أن الموسم الحالي شهد تصاعدا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، حيث زادت الاعتداءات من 333 في موسم عام 2023 إلى 407 هذا العام، بينما سجل موسم عام 2022 ما مجموعه 108 اعتداءات مبيناً أن هذا التصاعد يأتي في ظل سياسات الاحتلال الداعمة للمستوطنين وتسليحهم وإغلاق الحقول الزراعية الفلسطينية بقرارات عسكرية شملت 100 أمر إغلاق.

ولفت شعبان إلى أن اعتداءات المستوطنين شملت تدمير بعض الأراضي وسرقة المعدات الزراعية، ما أسفر عن تدمير 3910 شجرات زيتون مع تسجيل 29 عملية قطع وتكسير للأشجار.

وشدد شعبان على أن الاحتلال يستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج كونه يمثل رمزاً تاريخياً ووجدانياً للعلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم ورغم ذلك تمكنوا من إفشال مخططات الاحتلال عبر صمودهم وإصرارهم على استكمال القطاف، مؤكدين أنه لا يمكن للاحتلال قطع العلاقة التي تربط بين الأرض وأصحابها.

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