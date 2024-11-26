أجواء شديدة البرودة وأمطار متوقعة مصحوبة بالرعد في المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية شبه جافة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً، وخاصة في المنطقة الساحلية ليلاً، كما يكون الهطل ثلجياً خفيفاً وغير تراكمي فوق مرتفعات القلمون خلال ساعات الصباح.

ويكون الجو شديد البرودة ليلا في المناطق كافة، ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً وخاصة في المنطقة الساحلية، ويكون الهطل ممزوجاً بالثلج فوق المرتفعات الجبلية.

ويكون الجو غداً شديد البرودة ليلاً في أغلب المناطق، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية وتشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في أجزاء من المنطقة الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 11 / 2 12 / 3 13 / 4 القنيطرة 11 / 2 12 / 3 14 / 4 درعا 21/ 4 41 / 5 61 / 5 السويداء 8 / ناقص 1 10 / 1 12 / 3 حمص 8 / 2 8 / 2 10 / 2 حماة 11 / 4 11 / 3 13 / 3 الحسكة 9 / 2 10 / ناقص1 11 / ناقص 1 اللاذقية 13 / 8 15 / 9 16 / 9 طرطوس 13 / 8 15 / 9 16 / 10 حلب 11 / 4 11 /ناقص 2 12/صفر إدلب 9 / 2 10 / صفر 11 / 1 دير الزور 10/1 10 / صفر 12 / 2 الرقة 9 / 3 9/ 3 11 / 4

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