تواصل عمليات الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان… الصحة: تقديم أكثر من 178 ألف خدمة طبية ‏

دمشق-سانا

تتواصل عمليات الاستجابة الإنسانية والطبية التي تقوم بها معظم الجهات ‏الرسمية وغير الحكومية للوافدين من لبنان في إطار ‏الاستجابة لتداعيات ‏العدوان ‏الإسرائيلي المتواصل على لبنان، حيث تعمل كوادر وزارة الصحة على تقديم ‏الخدمات الإسعافية والعلاجية المجانية للوافدين وذلك ضمن الإمكانيات ‏المتاحة.‏

وبينت وزارة الصحة في بيان لها تلقت سانا نسخه منه اليوم أن الوزارة قدمت ‏خلال 61 يوماً 178281 ألف خدمة طبية مجانية، ‏استفاد منها أكثر من ‌‏65 ألف ‏وافد، وتضمنت 67214 ألف خدمة عبر المعابر ‏الحدودية بريف ‏دمشق وطرطوس وحمص و 108021 خدمة ضمن ‏مراكز الإيواء، و‌‏1410 خدمات في ‏المشافي، و 1636 خدمة نقل بسيارات الإسعاف.‏

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي جرى تقديمها شملت الخدمات الطبية ‏العامة ‏والعمليات الجراحية ‏والإسعافية والصحة النفسية والإنجابية ‏وكذلك ‏المتعلقة بأصحاب ‏الأمراض المزمنة، إضافة إلى اللقاحات اللازمة ‏للأطفال ‏ولقاح الكزاز للسيدات.‏

ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي وضعت وزارة الصحة جميع المشافي ‏التابعة ‏لمديرياتها ‏في ‏المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال ‏أي ‏حالات، ورفدت ‏المعابر ‏بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، ‏إضافة ‏إلى إرسال ‏الأدوية ‏والمستلزمات الطبية اللازمة.‏

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