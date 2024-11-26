تواصل عمليات الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان… الصحة: تقديم أكثر من 178 ألف خدمة طبية ‏

دمشق-سانا
تتواصل عمليات الاستجابة الإنسانية والطبية التي تقوم بها معظم الجهات الرسمية وغير الحكومية للوافدين من لبنان في إطار الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، حيث تعمل كوادر وزارة الصحة على تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية المجانية للوافدين وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة.
وبينت وزارة الصحة في بيان لها تلقت سانا نسخه منه اليوم أن الوزارة قدمت خلال 61 يوماً 178281 ألف خدمة طبية مجانية، استفاد منها أكثر من 65 ألف وافد، وتضمنت 67214 ألف خدمة عبر المعابر الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص و 108021 خدمة ضمن مراكز الإيواء، و1410 خدمات في المشافي، و 1636 خدمة نقل بسيارات الإسعاف.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي جرى تقديمها شملت الخدمات الطبية العامة والعمليات الجراحية والإسعافية والصحة النفسية والإنجابية وكذلك المتعلقة بأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى اللقاحات اللازمة للأطفال ولقاح الكزاز للسيدات.
ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي وضعت وزارة الصحة جميع المشافي التابعة لمديرياتها في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات، ورفدت المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
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