القبض على شبكة تمتهن المضاربة وألعاب المراهنة الإلكترونية بريف دمشق

دمشق-سانا
ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شبكة تمتهن المراهنات والقمار الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أنه في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شبكة مؤلفة من ثلاثة عشر شخصاً في مدينة جرمانا وبلدة صحنايا بريف دمشق يقوم أفرادها
بإدارة وممارسة المراهنات وألعاب القمار الإلكتروني (إيشانسي) على شبكة الإنترنت، وإنشاء حسابات لها بالاشتراك مع عدة أشخاص خارج سورية.
وبينت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على ممارسة ألعاب القمار والمراهنات على المواقع الإلكترونية وخسارتهم من خلال هذه اللعبة سبعة كيلو غرامات من الذهب، وعدة عقارات تقدر قيمتها حوالي 9 مليارات ليرة سورية، مشيرة إلى أنه تم ضبط بحوزة المقبوض عليهم خمسة أجهزة كمبيوتر شخصية (لابتوب)، وجهاز راوتر، وآلة عدادة نقود، وجهاز هارد، ومبالغ مالية بالليرة السورية والعملة الأجنبية، ومركبتين.
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