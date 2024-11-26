القبض على شبكة تمتهن المضاربة وألعاب المراهنة الإلكترونية بريف دمشق

دمشق-سانا‏

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شبكة تمتهن المراهنات ‏والقمار الإلكتروني على شبكة الإنترنت.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أنه في إطار مكافحة الجرائم ‏الإلكترونية ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شبكة مؤلفة من ثلاثة عشر شخصاً في مدينة ‏جرمانا وبلدة صحنايا بريف دمشق يقوم أفرادها

بإدارة وممارسة المراهنات وألعاب ‏القمار الإلكتروني (إيشانسي) على شبكة الإنترنت، وإنشاء حسابات لها بالاشتراك مع ‏عدة أشخاص خارج سورية.‏

وبينت الوزارة أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على ممارسة ألعاب القمار ‏والمراهنات على المواقع الإلكترونية وخسارتهم من خلال هذه اللعبة سبعة كيلو غرامات ‏من الذهب، وعدة عقارات تقدر قيمتها حوالي 9 مليارات ليرة سورية، مشيرة إلى أنه تم ‏ضبط بحوزة المقبوض عليهم خمسة أجهزة كمبيوتر شخصية (لابتوب)، وجهاز راوتر، ‏وآلة عدادة نقود، وجهاز هارد، ومبالغ مالية بالليرة السورية والعملة الأجنبية، ومركبتين. ‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen