فوز ياماندو اورسي بالانتخابات الرئاسية في أوروغواي

مونتفيدو-سانا

أظهرت النتائج الرسمية المبكرة فوز “ياماندو اورسي” في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في الاوروغواي.

وذكرت رويترز أنه “بعد إحصاء 99 بالمئة من الأصوات حصل مرشح المعارضة المنتمي ليسار الوسط ياماندو اورسي على 49.81 بالمئة من الأصوات مقابل حصول مرشح التيار المحافظ الفارو ديلجادو على 45.90 بالمئة”.

واعترف ديلجادو مرشح الائتلاف الحاكم في أوروغواي في الانتخابات الرئاسية بهزيمته أمام اورسي في جولة الاعادة بعد أن أشارت النتائج الرسمية المبكرة إلى فوز يسار الوسط.

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