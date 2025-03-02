البدء بزراعة القمح المروي وزراعة 20600 هكتار بالشعير في درعا

درعا-سانا
بدأ فلاحو درعا بزراعة محصول القمح المروي في المناطق التي يتوافر بها مصدر ري وبعد جني المحاصيل الخريفية المروية كالبندورة والبطاطا والكوسا والجزر والذرة وغيرها وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد.
وذكر المهندس الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخططة للقمح المروي تبلغ في الموسم الزراعي الحالي نحو 10 ألاف هكتار، مبيناً أن تأخر زراعة القمح البعل يعود لتأخر الهطولات المطرية وأن الخطة الموضوعة لهذا الموسم تصل إلى نحو 86317 هكتارا.
وأضاف أن وتيرة زراعة محصول الشعير تسارعت في الأيام القليلة الماضية وبلغت المساحة المزروعة حتى اليوم 20600 هكتار من أصل المساحة المخططة البالغة 38679 هكتارا بنسبة تنفيذ 2ر53 بالمئة.
وبين المهندس الأحمد أن زراعة محصولي القمح والشعير تتوزع على كل أنحاء المحافظة وتتم عمليات الزراعة تباعا وهناك إقبال من الفلاحين على زراعة المحصولين، مشيراً إلى أن البذار مؤمن عن طريق فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بكميات كافية كما يتم العمل على تزويد الفلاحين بالمحروقات وفق وثيقة التنظيم الزراعي والبطاقة الإلكترونية العائلية وبرنامج الوين والرسائل النصية بسعر مدعوم 5 ألاف ليرة سورية لليتر الواحد.
قاسم المقداد
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