البدء بزراعة القمح المروي وزراعة 20600 هكتار بالشعير في درعا

درعا-سانا‏

بدأ فلاحو درعا بزراعة محصول القمح المروي في المناطق التي يتوافر بها ‏مصدر ري وبعد جني المحاصيل الخريفية المروية كالبندورة والبطاطا ‏والكوسا والجزر والذرة وغيرها وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية ‏الزراعة المهندس وائل الأحمد.

وذكر المهندس الأحمد في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخططة للقمح ‏المروي تبلغ في الموسم الزراعي الحالي نحو 10 ألاف هكتار، مبيناً أن ‏تأخر زراعة القمح البعل يعود لتأخر الهطولات المطرية وأن الخطة ‏الموضوعة لهذا الموسم تصل إلى نحو 86317 هكتارا.

وأضاف أن وتيرة زراعة محصول الشعير تسارعت في الأيام القليلة ‏الماضية وبلغت المساحة المزروعة حتى اليوم 20600 هكتار من أصل ‏المساحة المخططة البالغة 38679 هكتارا بنسبة تنفيذ 2ر53 بالمئة‌.

وبين المهندس الأحمد أن زراعة محصولي القمح والشعير تتوزع على كل ‏أنحاء المحافظة وتتم عمليات الزراعة تباعا وهناك إقبال من الفلاحين على ‏زراعة المحصولين، مشيراً إلى أن البذار مؤمن عن طريق فرع المؤسسة ‏العامة لإكثار البذار بكميات كافية كما يتم العمل على تزويد الفلاحين ‏بالمحروقات وفق وثيقة التنظيم الزراعي والبطاقة الإلكترونية العائلية ‏وبرنامج الوين والرسائل النصية بسعر مدعوم 5 ألاف ليرة سورية لليتر ‏الواحد.

قاسم المقداد

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