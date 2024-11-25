حفل فني لأوركسترا معهد محمد عبد الكريم على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيت أوركسترا معهد محمد عبد الكريم اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً بقيادة المايسترو عيسى الصالح ومشاركة نخبة من طلاب وأساتذة المعهد ضمن أيام الثقافة السورية وذلك على مسرح قصر الثقافة بحمص.

وتضمن الحفل باقة منوعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني التراثية والطربية والوطنية حيث افتتح بمقطوعة موسيقية من مسرحية المحطة للأخوين رحباني تلتها أغنية فيروز “حبيتك تنسيت النوم” وغنى الكورال بمشاركة الجمهور” جانا الهوا ” لعبد الحليم حافظ وعزفت الأوركسترا ” قضية العم أحمد ” لعمر خيرت و” النهر الخالد” لمحمد عبد الوهاب كما غنى طفلان من المعهد “نقيلي أحلى زهرة ” ليختتم الحفل بميدلي وطني” شوفو بلدي”.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشار المايسترو عيسى الصالح إلى أن الحفل يعد نقلة نوعية في مسيرة حفلات المعهد من خلال التنوع في اختيار المقطوعات والأغاني حيث شارك فيه 49 من طلاب وخريجين وأساتذة بمختلف الأعمار.

وأوضحت رشا النقري مديرة معهد محمد عبد الكريم للموسيقا أن المعهد يستقطب طلابه من عمر 10 سنوات ليتخرجوا بعد إتمام سنوات دراستهم العشر بشهادة مصدقة من وزارة الثقافة لافتة إلى أن الحفل تميز بمشاركة طلاب السنوات الرابعة والخامسة وخريجين وأساتذة من المعهد في حين اقتصر الكورال على” 20 ” من الأطفال واليافعين بأعمار تتراوح بين 10 و12 عاماً.

رشا محرز

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