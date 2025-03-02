بعنوان “سورية لحن الخلود”… حفل فني ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية بالسويداء

السويداء-سانا

قدمت فرقة مديرية الثقافة للفنون بقيادة الفنان بسمان حرب على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء مساء اليوم حفلاً فنياً بعنوان “سورية لحن الخلود” وذلك ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية.

واستهلت الفرقة حفلها بالملحمة الموسيقية الوطنية أغنية “سائليني” تلتها مجموعة أغان وجدانية لفيروز مثل أنا خوفي، طيري يا طيارة، وأنا عندي حنين وغيرها إضافة إلى بعض الموشحات الغنائية التي تظهر براعة الأداء والغناء لبعض أعضاء الكورال المكون من أربعة وعشرين مغنياً ومغنية.

ولفت الفنان حرب في تصريح لمراسل سانا إلى أن ما تتمتع به سورية في مجال الموسيقا والفن جعل لها حضوراً عربياً وعالمياً الأمر الذي يلقي على عاتق موسيقييها وفنانيها تقديم الأجمل والأفضل دائماً وهذا ما نجده ضمن أعضاء الفرقة الأكاديميين منهم أو الذين اختلفت اختصاصاتهم من طلبة وأساتذة وأطباء ومهندسين ومحامين وكل الشرائح والمهن والذين تفاوتت أعمارهم بين العشرين والستين حيث جمعهم حبهم للفن والموسيقا ومسؤوليتهم تجاه وطنهم وجمهورهم في تقديم الأفضل دائماً.

وأعرب عدد من متابعي الحفل عن سعادتهم وتفاعلهم فيما قُدّم مؤكدين ضرورة التفاعل المجتمعي مع الأنشطة الثقافية المتنوعة والمقامة ضمن احتفالية الثقافة السورية.

ديار نصر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen