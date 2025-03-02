الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يرشح شولتس مجدداً للمستشارية

برلين-سانا

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا اختيار المستشار “اولاف شولتس” مجدداً كمرشح لمنصب المستشار في البلاد.

ونقلت وسائل اعلام ألمانية عن الرئيسة المشاركة للحزب “ساسكيا ايسكن” قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: إنه “تم اختيار شولتس كمرشح لمنصب المستشار بالإجماع في الانتخابات العامة المبكرة المقررة في الـ 23 من شباط القادم”، مشيرة إلى أن “الوضع الحالي في ألمانيا وأوروبا والعالم يجعل شولتس المرشح الأنسب لهذا المنصب”.

بدوره قال الرئيس المشارك الآخر للحزب لارس كلينغبايل: إن “الحزب سيبدأ من الآن حملته الانتخابية”، لافتاً إلى أن “القضايا التي سيتم التركيز عليها باتت واضحة”.

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