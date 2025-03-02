SCS-NET
الشريط الإخباري

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يرشح شولتس مجدداً للمستشارية

2024-11-25

برلين-سانا

أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا اختيار المستشار “اولاف شولتس” مجدداً كمرشح لمنصب المستشار في البلاد.

ونقلت وسائل اعلام ألمانية عن الرئيسة المشاركة للحزب “ساسكيا ايسكن” قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: إنه “تم اختيار شولتس كمرشح لمنصب المستشار بالإجماع في الانتخابات العامة المبكرة المقررة في الـ 23 من شباط القادم”، مشيرة إلى أن “الوضع الحالي في ألمانيا وأوروبا والعالم يجعل شولتس المرشح الأنسب لهذا المنصب”.

بدوره قال الرئيس المشارك الآخر للحزب لارس كلينغبايل: إن “الحزب سيبدأ من الآن حملته الانتخابية”، لافتاً إلى أن “القضايا التي سيتم التركيز عليها باتت واضحة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ينهي أزمة تشكيل الحكومة

برلين-سانا وافق أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بغالبية واسعة اليوم على الدخول في ائتلاف مع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved