وزير التجارة الخارجية الكوبي يبحث مع السفير السوري تعزيز العلاقات التجارية

هافانا-سانا

بحث وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي أوسكار بيريز أوليفا فراغا مع سفير سورية في هافانا الدكتور غسان عبيد سبل تعزيز العلاقات التجارية بين سورية وكوبا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطويرها في كل المجالات لترتقي إلى أعلى المستويات.

وجدد السفير عبيد موقف سورية الداعم لكوبا في نضالها من أجل رفع الحصار والعقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب الكوبي ظلماً.

بدوره أعرب أوليفا فراغا عن تضامن بلاده مع سورية حكومة وشعباً ضد الإرهاب والعقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على الشعب السوري.

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