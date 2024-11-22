المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير التجارة الخارجية الكوبي يبحث مع السفير السوري تعزيز العلاقات التجارية
2024-11-22
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على تدمر وتؤكد أنه انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي
2024-11-22
“وجهات نظر الصين-الحرب السورية وأوروبا” كتاب لباحثين صينيين ترجمة صفوان بهلول
2024-11-22
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وصلت لمستوى غير مسبوق من الإجرام
2024-11-22
بمشاركة سورية.. اختتام منتدى الألكسو الأول للطفولة المبكّرة في تونس
2024-11-21
السفير الضحاك: عجز مجلس الأمن يشجع “إسرائيل” على مواصلة اعتداءاتها الوحشية على دول المنطقة وشعوبها
2024-11-21
فيلمان سوريان يشاركان في مهرجان الفيوم السينمائي بدورته الأولى في القاهرة
2024-11-21
محليات
طقس الغد… الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة حول معدلاتها
2024-11-22
درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-11-22
مجهولون يعتدون على خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة شهبا بالسويداء
2024-11-21
الهلال الأحمر ينظم مبادرتين لتأمين السلامة المرورية في ريف السويداء
2024-11-21
بمناسبة أعياد تشرين… تكريم عدد من الجرحى في حمص
2024-11-21
علاجات الأمراض الروماتيزمية خلال المؤتمر الثالث عشر لرابطة أمراض المفاصل
2024-11-21
آلاء عللوة… المطبخ التراثي الفلسطيني في مشروع كان حلماً
2024-11-21
رياضة
ثلاثة انتصارات وتعادل في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2024-11-22
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يلتقي نظيره البحريني غداً ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا
2024-11-21
لاعب التايكوندو حمزة سلامة: مستوى مهاري لافت ونتائج متميزة محلياً وعالمياً
2024-11-21
اتحاد كرة المضرب يطلق بطولة رواد التنس السوري الأولى-فيديو
2024-11-21
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الروسي في مباراة ودية
2024-11-19
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يخسر أمام منتخب فلسطين في بطولة كأس الملك بالأردن
2024-11-18
في ختام معسكره الخارجي… منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه نظيره الروسي ودياً
2024-11-18
اقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
2024-11-22
قانون حماية المستهلك… جلسة حوارية في فندق الشام بدمشق
2024-11-21
بيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً
2024-11-21
تنظيم 24 ضبطاً لمخالفات تموينية في السويداء
2024-11-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً 15 ألف ليرة
2024-11-21
للمرة الأولى.. البتكوين تتخطى عتبة الـ 99 ألف دولار
2024-11-21
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
2024-11-21
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
روسيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على تدمر وتؤكد أنه انتهاك صارخ للسيادة السورية والقانون الدولي
إيرواني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وصلت لمستوى غير مسبوق من الإجرام
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية
2024-11-22
2024-11-22
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