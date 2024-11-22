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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية

2024-11-22

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وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى بينهم أطفال جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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