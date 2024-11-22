وزير الدفاع الروسي: أجهضنا قدرة كييف على الهجوم بالقضاء على نخبة قواتها

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف مواصلة القوات الروسية تقدمها على جميع محاور القتال، وإجهاض قدرة النظام الأوكراني على الهجوم بالقضاء على نخبة قواته.

وقال بيلاوسوف خلال تفقده مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في دونباس: “تم القضاء على أفضل وأهم التشكيلات الأوكرانية”، مشيراً إلى استمرار تقدم القوات الروسية وإجهاضها خطة نظام كييف لهجوم مضاد جديد العام المقبل.

واطلع وزير الدفاع الروسي خلال الزيارة على أسلحة غربية اغتنمتها القوات في ساحات القتال من القوات الأوكرانية.

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